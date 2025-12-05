‘보플2’ 출신 최립우, 데뷔 싱글 음반·음원 차트 1위

지난 3일 발매된 최립우의 싱글 앨범 ‘스위트 드림’(SWEET DREAM)은 국내 최대 음반 판매량 집계 사이트인 한터차트 기준 첫날 판매량 3만 장 이상을 기록하며 일간 피지컬 앨범 차트 및 뮤직 차트에서 1위를 차지했다.
타이틀곡 ‘유유유’(UxYOUxU)는 발매 직후인 오후 7시 음원 사이트 멜론 최신 차트 8위(발매 1주 내 기준)에 진입했고, 수록곡 ‘프레시’(Fresh)와 ‘안녕 마이 프렌드(My Friend)’도 각각 12위와 13위에 올랐다. 벅스 실시간 차트에서는 ‘유유유’가 5위로 진입 후, 0시 기준 1위에 올라섰다.
최립우의 데뷔 싱글은 ‘스위트’와 ‘드림’ 두 가지 감정을 중심으로, 한 소년이 노래로 써 내려가는 달콤했던 순간들과 꿈을 향한 여정을 담았다.
타이틀곡 ‘유유유’는 최립우의 영문명인 CHUEI LI YU의 ‘U’, ‘Never Leave You’(네버 리브 유)의 ‘YOU’, ‘I Love U’(아이 러브 유)의 ‘U’의 의미를 담은 팝 트랩 장르의 곡이다. ‘네가 나의 이름을 불러 준다면, 난 절대 널 떠나지 않을게’라는 가사가 팬들을 향한 진심 어린 마음을 고스란히 전하며, 풋풋하고 사랑스러운 매력을 자아낸다.
댓글 0