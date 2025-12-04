캣츠아이, 美 유튜브 장악…올해 트렌딩 토픽 선정

하이브(352820)와 게펜 레코드의 합작 걸그룹 캣츠아이(KATSEYE)가 올해 미국 유튜브에서 가장 인기를 끈 주제 중 하나로 꼽혔다.
유튜브는 ‘글로벌 컬처 앤 트렌드 리포트(Global Culture & Trend Report 2025)’를 지난 3일 발표했다. 유튜브는 크리에이터와 온라인 커뮤니티가 만들어내는 문화·트렌드를 분석, 디지털 콘텐츠 시장의 변화와 마케팅 인사이트를 제공하는 결산 보고서를 매년 내놓는다.
캣츠아이는 이 보고서에서 사용자들의 콘텐츠 조회수 및 공유·참여도를 종합 집계한 ’유튜브 미국 트렌딩 토픽(Trending Topic US)‘ 리스트에 이름을 올렸다. 넷플릭스 영화 ’케이팝 데몬 헌터스‘, 라부부 등 세계적 화제를 모은 작품이나 캐릭터뿐 아니라 사회·문화 이슈 전반을 아우른 인기 주제 목록에 포함된 아티스트는 캣츠아이가 유일하다.
캣츠아이는 올 한 해 다방면에서 눈부신 성과를 거두며 글로벌 영향력을 대폭 확장했다. 이들의 두 번째 EP ’뷰티풀 카오스‘(BEAUTIFUL CHAOS)는 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ’빌보드 200‘ 4위(7월 12일 자)를 차지했고, 수록곡 ’가브리엘라‘(Gabriela)는 메인 싱글 차트 ’핫 100‘ 최고 순위 31위(11월 29일 자)를 찍었다. 또 다른 곡 ’날리‘(Gnarly)는 빌보드 ’핫 100‘ 90위(6월 21일 자)로 진입한 뒤 음원 공개 6개월이 지난 현재도 꾸준히 사랑받고 있다.
대규모 페스티벌과 광고계에서도 캣츠아이의 활약상은 두드러졌다. 이들의 압도적 퍼포먼스 역량을 보여준 ’롤라팔루자 시카고‘·’서머소닉 2025‘ 무대 영상이 유튜브를 타고 확산, 폭발적인 호응을 얻었다. 또한 한 의류 브랜드와 함께한 ’베터 인 데님‘(Better in Denim) 캠페인이 SNS를 강타했다.
캣츠아이는 ’K팝 방법론‘에 기반한 오디션 프로젝트 ‘드림아카데미’를 통해 결성된 팀으로, 지난해 6월 미국에서 데뷔했다. 이들은 내년 2월 1일 개최되는 제68회 그래미 어워즈의 ’베스트 뉴 아티스트‘, ’베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스‘ 두 부문 수상 후보에 올랐다.
