이필립♥박현선 셋째 임신…“엄마 닮은 강철 체력, 입덧 어나더 레벨”

  • 뉴스1

글자크기 설정

박현선 인스타그램
박현선 인스타그램
배우 출신 사업가 이필립의 아내 박현선이 셋째 임신 소식을 알렸다.

박현선은 지난 29일 자신의 인스타그램에 “저희 부부에게 셋째가 찾아왔어요”라며 “내년쯤 준비해볼까 생각했는데 가장 바쁠 시기에 우리에게 와줬어요”라는 글을 게재했다.

그는 이어 “이탈리아 가기 전, 출발하기 딱 2주 전에 확인해서 그 아름답던 토스카나 와이너리에서도 저는 와인을 한 모금도 못 마셨다는 이야기”라고 전했다. 또한 그는 해외 출장과 홈쇼핑 생방송 등 바빴던 일정들을 언급하며 “이 험난한 일정 속에서도 아주 건강하게 버텨주는 엄마 닮은 강철 체력 셋째랍니다”라고 밝혔다.

박현선은 “셋째라 그런가 아기도 주 수에 비해 크고 배도 빨리 나오고 입덧은 4주 차부터 정말 어나더 레벨”이라며 “술 한 트럭 마신 다음 날 배 위에 있는 것 같은 속 울렁임이 계속되고 입덧약도 큰 도움이 안 될 때가 많다”고 토로했다. 그럼에도 박현선은 “그래도 이 모든 게 배 속에서 잘 자라고 있다는 증거”라며 “엄마는 꾹 참고 열심히 버티고 있다”고 덧붙였다.

박현선은 “그리고 어제! 드디어 젠더리빌도 했다”며 “내년 6월 태어날 우리 집 셋째, 과연 성별은 무엇일까”라고 남기며 궁금증을 유발했다.

한편 박현선은 과거 온 스타일 ‘하우 투 핏’(How to fit), 패션엔 ‘스타일 배틀로얄 CEO 2’에 출연했으며, 현재 18만 명 이상의 팔로워를 보유한 인플루언서로 활동 중이다. 또한 그는 지난 2020년 10월 배우 출신 사업가 이필립과 결혼식을 올린 후 2022년 2월 첫째를, 2024년 4월 둘째를 출산했다.

(서울=뉴스1)
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스