박정민 슬림해진 비결 “러닝으로 15㎏ 감량”

28일 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에는 신입 ‘편셰프’ 문정희가 출격한다.
이날 공개되는 VCR 속 문정희는 여러 사진과 글로 빼곡히 채워진 문서를 심각한 표정으로 확인해 궁금증을 자아냈다. 이어 문정희는 누군가에게 전화를 걸어 “박 배우님? 박 대표님!”이라고 불렀다. 문정희가 전화를 건 상대는 최근 영화 ‘얼굴’에서 1인 2역에 도전, 탄탄한 연기력으로 많은 사랑을 받은 배우 박정민이었다. 박정민은 얼마 전 ‘청룡영화상’에서 화사와의 컬래버 무대로 뜨거운 화제를 모으기도. 문정희와 박정민 두 사람은 같은 작품에 출연하며 절친이 됐다고. 또 문정희가 박정민이 대표로 있는 출판사를 통해 의미가 남다른 포토 에세이 출간을 준비하고 있다고 했다.
한참 출판사 대표와 작가로 심각하게 대화를 나누던 두 사람은 책 얘기가 끝나자 ‘절친 모드’에 돌입, 유쾌한 수다를 시작했다. 문정희는 “요즘 네가 세상에서 제일 바쁜 것 같다”라며 “건강 관리는 어떻게 하나?”라고 물었다. 이에 박정민은 “요즘은 바빠서 잘 못 뛰고 있다, 한창 뛸 때는 매일 10㎞ 뛰고, 20㎞ 뛸 때도 있었다”라며 “그렇게 뛰어서 15㎏ 빠졌다”라고 슬림해진 비결을 공개했다.
이어 문정희는 박정민에게 “열심히 노세요, 연애도 하고요”라며 누나 마음으로 잔소리를 시작해 웃음을 자아냈다. 저자와 출판사 대표, ‘찐친’ 사이를 오가며 티키타카 넘치는 두 사람의 대화는 ‘편스토랑’ 본 방송에서 만날 수 있다.
