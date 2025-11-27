이이경 측, 사생활 의혹 제기 A씨 “10억원 정도 요구할까” DM 제보 공개

27일 이이경 소속사 상영이엔티에 따르면, 이이경 측은 최근 익명의 제보자로부터 A 씨에 대한 제보를 받았다. 제보자는 A 씨가 DM(쪽지) 대화에서 “이이경 회사에 메일 보내고 10억원 정도 요구하면 될까” “챗지피티에 물어보니까 처벌 안 받는대”라는 내용의 메시지를 보냈다고 주장했다.
이이경 측은 “이 제보 내용을 수사기관에 제출하고자 법률대리인에 공유했다”라고 했다.
한편 이이경은 지난달 20일 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스 등에 올라온 글로 인해 사생활 루머에 휩싸인 바 있다. 이후 소속사는 “허위 사실 유포 및 악성 루머 등으로 인한 피해에 대해 법적 조치를 준비 중”이라며 강력히 대응했다.
21일 이이경은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 A 씨에 대한 고소장을 올리며 “그동안 저의 입장을 이야기하지 않았던 이유는, 변호사를 선임하고 유포자에 대한 형사 고소를 완료하기 전까지 언급을 자제해 달라는 소속사의 요청이 있었기 때문”이라며 “며칠 전 서울강남경찰서를 방문해 고소인 진술 조사를 하고 왔다, 루머에 대한 내 입장을 전달했고, 협박 및 허위 사실 적시에 의한 명예훼손에 대한 고소 절차를 마쳤다”라고 밝혔다.
