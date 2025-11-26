“아주버님 덕에…” 황보라, 하정우 오션뷰 하와이 집 최초공개

배우 황보라가 미국 하와이에서의 가족 여행기를 공개하며 처남인 배우 하정우의 하와이 집을 처음으로 소개해 화제를 모으고 있다. 황보라는 25일 자신의 유튜브 채널을 통해 부모님, 남편 김영훈 대표, 아들 우인이와 함께한 ‘가족 하와이 여행 브이로그’를 공개했다.
● “육아로 고생한 부모님… 가장 안전하고 편안한 곳 찾았다”
황보라는 영상에서 “친정 부모님이 1년 동안 육아를 도와주셨다”며 “우인이가 안전하게 놀 수 있으면서 부모님도 쉬실 수 있는 곳이 어디일까 고민했는데, 그곳이 바로 하와이였다”고 설명했다. 이어 “우인이가 돌이 지나 이번 여행은 아이에게 첫 추억을 남겨주고 싶은 마음이 컸다”고 밝혔다.
● “10번 넘게 갔지만… 하와이를 선택한 이유는 ‘가성비’”
황보라는 자신이 이미 하와이를 10번 넘게 가본 ‘하와이 베테랑’이라고 밝히며, 그럼에도 다시 하와이를 선택한 이유를 솔직하게 설명했다. 그는 “아주버님(하정우)께서 예전부터 하와이에 집이 있어서 우리는 그 집에서 머무른다. 직접 요리도 해 먹을 수 있어 비용을 최소화할 수 있다”며 “모든 걸 통틀어 가장 싸게 갈 수 있다. 요즘 하와이 물가가 말도 안 되게 비싸다고 해서, 진짜 얼마나 알뜰하게 다녀왔는지 보여드릴 것”이라고 말했다.
● 바다 전망 하정우 하와이 집 첫 공개
하와이에 도착한 황보라 가족은 하정우의 집으로 이동했다. 공개된 집은 탁 트인 바다를 그대로 바라볼 수 있는 오션뷰 아파트였다. 황보라는 “도착하면 항상 첫날에 장을 본다”면서 “한인마트에서 장을 봤는데 300달러가 나와 깜짝 놀랐다. 물가가 너무 비싸 외식은 이틀에 한 번만 하기로 했다”고 말했다.
하정우의 하와이 집은 과거에도 여러 방송에서 화제가 된 적이 있다. 지난해 유튜브 예능 ‘짠한형’에 출연했을 때 신동엽이 “하와이에 집 사면 세금이 1000억 넘는다는 얘기가 있다”고 농담을 던졌고, 성동일이 “내가 그 집 가봤는데 대출이 998억 원”이라고 맞받아친 일화가 있다. 당시 하정우는 “하와이 수협에서 융자받았다”며 농담을 받았다.
● 하정우, 매년 4개월 하와이 체류… “하와이는 제2의 집”
하정우는 과거 인터뷰에서 “일 년 중 약 4개월은 하와이에서 보낸다”며 이 집이 자신의 재충전 공간이라고 밝힌 바 있다. 하정우는 꾸준히 하와이 생활을 소개하며 자연 속에서 휴식하는 모습을 SNS에서도 공개해 왔다.
황보라는 이번 브이로그에서 “우리가 큰 비용을 들이지 않고도 하와이를 즐길 수 있는 이유는 아주버님 덕분”이라며 감사한 마음도 전했다. 이어 “우인이에게 좋은 추억을 만들고, 부모님께도 제대로 된 휴가를 드리고 싶었다”며 “앞으로 며칠 동안 하와이를 얼마나 알뜰하고 알차게 보내는지 보여드리겠다”고 예고했다.
댓글 0