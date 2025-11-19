TXT 연준, 첫 솔로 앨범 글로벌 흥행…美 빌보드 2개 차트 1위

19일 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(11월 22일 자)에 따르면 연준의 미니 1집 ‘노 레이블스: 파트 원’(NO LABELS: PART 01)은 ‘Top Album Sales(톱 앨범 세일즈)’와 ‘Top Current Album Sales(톱 커런트 앨범 세일즈)’ 정상에 올랐다. ‘World Albums(월드 앨범)’에서는 2위를 기록했고 메인 앨범 차트 ‘Billboard 200(빌보드 200)’ 10위에 진입했다. 데뷔 6년 8개월 만에 발표한 첫 솔로 앨범으로 메인 차트 톱 10에 이름을 올리며 글로벌 영향력을 입증했다. 연준은 ‘Artist 100(아티스트 100)’에서도 6위에 올랐다.
연준이 속한 투모로우바이투게더는 지난 7월 발매한 정규 4집 ‘별의 장: 투게더’(TOGETHER)로 ‘톱 앨범 세일즈’(42위), ‘톱 커런트 앨범 세일즈’(35위), ‘월드 앨범’(8위)에 장기 차트인 중이다. 이로써 연준은 세 개 차트에서 솔로와 팀 활동 모두 이름을 올리며 의미를 더했다.
일본에서도 인기가 뜨겁다. 19일 오리콘이 발표한 최신 차트(11월 24일 자/집계 기간: 11월 10~16일)에 따르면 연준의 신보는 ‘주간 합산 앨범 랭킹’과 ‘주간 앨범 랭킹’ 3위에 올랐으며 ‘주간 서양 음악 앨범 랭킹’에서는 1위를 기록했다. 앞서 ‘데일리 앨범 랭킹’ 상위권을 지키고 ‘주간 디지털 앨범 랭킹’(11월 17일 자/집계 기간: 11월 3~9일)에서도 3위에 오르는 등 꾸준한 상승세를 이어갔다.
