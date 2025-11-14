아일릿 ‘마그네틱’ 스포티파이서 7억…K팝 그룹 데뷔곡 최단 기록

그룹 아일릿(ILLIT)이 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 새로운 기록을 썼다.
14일 스포티파이에 따르면 아일릿(윤아, 민주, 모카, 원희, 이로하) 미니 1집 ‘슈퍼 리얼 미’(SUPER REAL ME) 타이틀곡 ‘마그네틱’(Magnetic)은 지난 12일 기준 7억 17만7970회 재생됐다. 이는 스포티파이에서 같은 스트리밍 수에 도달한 K팝 그룹의 데뷔곡 중 최단기간이다.
지난해 3월 공개된 ‘마그네틱’(Magnetic)은 좋아하는 상대방에게 끌리는 마음을 자석에 비유한 노래로, ‘슈퍼 이끌림’이라는 재치 있는 가사와 중독성 있는 멜로디가 특징이다. 손가락을 활용한 포인트 안무는 전 세계 챌린지 열풍을 일으켰다.
이 곡의 신드롬급 인기는 각종 지표에서 확인할 수 있다. ‘마그네틱’은 국내 주요 음원 차트 1위를 휩쓴 것은 물론, K팝 데뷔곡 최초·최단기로 미국 빌보드 메인 송차트 ‘핫 100’과 영국 오피셜 ‘싱글 톱 100’에 진입했다. 또한 롱런 인기를 얻으며 지난해 각종 글로벌 연간 차트에 K팝 곡 중 최고 순위로 이름을 올렸다. 또한 발표된 지 약 1년 7개월이 넘었음에도 여전히 국내 음원 차트 순위권에 머물며 꾸준히 사랑받고 있다.
아일릿은 ‘마그네틱’을 비롯해 ‘럭키 걸 신드롬’(Lucky Girl Syndrome), ‘체리시 (Cherish) (My Love)’, ‘틱-탁’(Tick-Tack) 등 총 4개의 스포티파이 억대 스트리밍 곡을 배출했다. 역대 발표한 모든 노래의 스포티파이 합산 누적 재생수는 19억 회가 넘는다.
한편 아일릿은 오는 24일 싱글 1집 ‘낫 큐트 애니모어’(NOT CUTE ANYMORE)를 발표한다. 싱글과 동명의 타이틀곡은 마냥 귀엽게만 보이고 싶지 않은 나의 마음을 직관적으로 표현한 노래다.
