장원영, 유엔빌리지 137억 빌라 매입…“근저당 없는 현금 거래”

그룹 아이브(IVE) 멤버 장원영이 서울 한남동 유엔빌리지 내 고급 빌라를 137억 원에 매입한 것으로 알려졌다. 20대 초반 아이돌의 현금 매입이라는 점에서 화제를 모으고 있다.
12일 부동산 업계와 한국경제TV 등에 따르면, 장원영은 지난 3월 서울 용산구 한남동 ‘루시드하우스’ 전용면적 244㎡(약 74평) 규모의 한 세대를 137억 원에 구입했다. 지난달 소유권 이전 등기를 마쳤으며, 등기부 등본상 근저당권이 설정되지 않아 전액 현금 거래로 추정된다. 매도인은 범 DL그룹 2세인 이지용 전 대림통상 대표다.
루시드하우스는 유엔빌리지 내에서도 ‘최상위 클래스’로 꼽히는 초고급 빌라다. 한강과 남산을 동시에 조망할 수 있는 입지에 두 동 15가구 규모로 구성돼 있다. 과거 배우 김태희가 가수 겸 배우 비와 결혼 전 거주했던 곳으로도 유명하다.
장원영은 아이브 활동과 함께 광고계에서도 독보적 존재감을 보이고 있다. ‘초통령’으로 불리던 시절을 넘어 현재는 글로벌 브랜드의 아이콘으로 자리 잡으며 수많은 패션·뷰티 CF를 섭렵 중이다.
한편 아이브는 최근 서울 공연을 시작으로 세 번째 월드투어 ‘쇼 왓 아이 엠(Show What I AM)’의 포문을 열었다.
