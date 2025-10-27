‘현빈♥’ 손예진, 긴 머리 싹둑…테니스 여신으로

배우 손예진이 영화 촬영 후 근황을 전했다. 밝은 에너지와 단아한 매력이 돋보였다.
26일 손예진은 자신의 인스타그램에 “영화 #어쩔수가없다 #미리의취미테니스. 처음 배운 테니스는 아주 매력적인 운동이었어요. 원래 미리의 취미는 무엇이었을까요?”라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.
영상 속 손예진은 테니스를 배우며 공을 치는 모습이었다. 최근 단발로 변신한 그는 머리를 묶은 채 운동복 차림으로 등장해 청순한 미소를 지었다. 탄탄한 몸매와 자연스러운 밝은 에너지가 눈길을 끌었다.
촬영 중 차 안에서 배우들과 함께 떡볶이·김밥·튀김을 먹는 모습도 공개돼 훈훈한 현장 분위기를 전했다. 팬들은 “예뻐요”, “예진언니가 운동하는 모습 너무 좋아요”, “테니스복도 찰떡이에요” 등의 반응을 남겼다.
한편 손예진은 배우 현빈과 2022년 3월 결혼, 같은 해 11월 아들을 품에 안았다. 최근에는 박찬욱 감독의 신작 영화 ‘어쩔수가없다’로 스크린에 복귀했다.
‘어쩔수가없다’는 다 이뤘다고 믿었던 회사원 ‘만수’(이병헌)가 해고 후 가족과 집, 일자리를 지키기 위해 벌이는 현실 생존기를 그린 작품이다. 손예진은 만수의 아내 ‘미리’ 역을 맡아 섬세한 감정 연기를 선보였다. 함께 출연한 배우로는 박희순, 이성민, 염혜란, 차승원 등이 있다.
