10분 만에 32층… 유진의 계단 운동 효과는?

S.E.S 출신 배우 유진이 “매일 10분간 32층을 오르는 계단 운동으로 몸매를 관리한다”며 자기만의 다이어트 비법을 전했다. 방송에서는 그의 팔씨름 실력까지 공개돼 놀라움을 자아냈다.
■ 유진이 선택한 다이어트 비법은 ‘계단 오르기’?
오는 25일 방송되는 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’에는 드라마 ‘퍼스트레이디’ 주연 배우 유진이 출연한다.
그는 “드라마 준비 과정에서 살을 뺐다”며 매일 10분간 32층을 오르는 계단 운동을 소개했다.
유진은 “허벅지 뒤와 엉덩이에 힘을 주고 오르면 힙업 효과가 크다”며 계단 오르기를 적극 추천했다. 김종국 역시 “세계적인 모델들도 추천하는 운동이다. 나도 하루 다섯 번 한다”며 공감했다.
■ 팔씨름 여제 유진, 과거 이승기까지 꺾었다?
방송에서는 유진의 팔씨름 실력도 공개된다. 그는 과거 한 예능프로그램 ‘팔씨름 최강전’에서 우승한 경력이 있다. 심지어 이승기까지 꺾었던 사실이 다시 회자돼 현장을 술렁이게 했다.
옥탑방에서는 유진이 주우재와 즉석 팔씨름 대결을 펼쳤다. ‘여자 김종국’ 유진과 ‘죽방멸치’ 주우재의 맞대결은 손에 땀을 쥐게 하는 접전이었다. 과연 승리를 거머쥔 사람은 누구일지 본방송에서 확인할 수 있다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0