박찬욱 “‘어쩔수가없다’, 관객 반응 겁나…새로운면 즐겨줬으면”

22일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서는 영화 ‘어쩔수가없다’(감독 박찬욱) 언론시사회가 진행됐다. 이날 자리에는 박찬욱 감독, 이병헌, 손예진, 박희순, 이성민, 염혜란 등이 참석해 이야기를 나눴다.
이날 자리에서 박찬욱 감독은 “언제나 데뷔 감독이 아니고서야 전 작품과의 비교는 스스로도 하고 관객들이 어떻게 반응할지에 대해 겁도 난다”고 말했다.
이어 그는 “저는 전작과는 상반된 영화로 노력을 하는 그런 류의 감독인데 ‘헤어질 결심’이 시적인 언어가 강하다면 이번엔 산문에 가깝다고 스스로 생각한다”며 “여백이 많은 영화에 비하면 꽉 찬 영화인데 전작이 여성적인 면이 강했다면 이번엔 남성성에 대한 탐구가 있어 여러 면에서 상당히 다른 영화를 했다고 본다”고 털어놨다. 그러면서 “‘헤어질 결심’을 좋아했던 분들이 나의 새로운 다른 면을 즐겨주시면 좋겠다”고 당부했다.
한편 ‘어쩔수가없다’는 ‘다 이루었다’고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 ‘만수’(이병헌 분)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담은 영화다. 오는 24일 개봉.
