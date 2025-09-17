몬스타엑스, ‘더 엑스’로 美 ‘빌보드 200’ 31위…첫 입성

그룹 몬스타엑스(MONSTA X)가 신보 ‘더 엑스’(THE X)로 글로벌 음악 시장에서 또 한 번 눈부신 기록을 썼다.
16일(현지 시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 9월 20일 자 차트에 따르면 지난 1일 발매된 몬스타엑스의 새 미니 ‘더 엑스’가 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에 31위로 진입했다. 이는 몬스타엑스가 한국 음반으로는 처음 빌보드 메인 차트에 입성한 것으로, 데뷔 10주년을 맞이한 가운데 새로운 역사를 기록했다.
더불어 몬스타엑스는 ‘월드 앨범’(World Albums) 3위, ‘인디펜던트 앨범’(Independent Albums) 5위, ‘톱 앨범 세일즈’(Top Album Sales) 6위, ‘톱 커런트 앨범 세일즈’(Top Current Album Sales) 6위, ‘빌보드 아티스트 100’(Billboard Artist 100) 25위에 이름을 올리며 총 6개 빌보드 차트에 진입하는 쾌거를 달성했다.
앞서 몬스타엑스는 지난 2020년 발표한 첫 미국 정규 ‘올 어바웃 러브’(ALL ABOUT LUV)로 ‘빌보드 200’ 5위에 진입하며 첫 빌보드 입성을 이뤘다. 이어 두 번째로 발표한 영어 앨범 ‘더 드리밍’(THE DREAMING) 역시 2주 연속 해당 차트에 이름을 올리며 세계 음악 시장에서의 입지를 다진 바, 신보 ‘더 엑스’로도 호성적을 기록하며 데뷔 10주년에도 뚜렷한 글로벌 음악 시장에서의 존재감을 입증했다.
‘더 엑스’는 몬스타엑스의 지난 10년을 집약한 앨범으로, ‘완전한 단 하나의 미지수’를 뜻하기도, 로마 숫자 ‘X(10)’와도 맞닿아 있어 수많은 가능성과 새로운 방향을 제시하기도 한다. 이는 몬스타엑스의 10년을 상징하는 동시에 여섯 멤버가 다시 뭉쳐 완전체의 귀환을 알리는 앨범인 만큼 그 의미를 더한다.
한편, 몬스타엑스는 지난 1일 새 미니 ‘더 엑스’를 발매하고, 음악방송을 비롯한 다양한 콘텐츠로 팬들을 만났다. 이들은 앞으로도 다양한 활동을 이어갈 예정이다.
