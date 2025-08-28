아이브 ‘XOXZ’, 유튜브 인기 급상승 MV 1위…흥행몰이 시동

아이브가 지난 25일 미니 4집 ‘아이브 시크릿’(IVE SECRET)의 타이틀곡 ‘XOXZ’의 뮤직비디오를 공개한 후 뜨거운 화제를 모으고 있다.
‘XOXZ’는 ‘사랑해, 잘 자. 그리고 꿈속에서 만나’라는 뜻의 아이브표 신조어로, ‘XOXZ’를 감각적으로 풀어낸 트랙이다. 뮤직비디오에는 ‘내가 원하는 방식’으로 만들어 낸 비밀의 꿈속으로 ‘나 자신’을 초대하고, ‘나만의 방식’대로 풀어낸 세계를 다채롭게 표현하는 아이브의 모습이 담겼다.
‘XOXZ’ 뮤직비디오는 공개 직후 3일 연속 유튜브 한국 인기 급상승 뮤직비디오 정상을 지켰다. 또한 유튜브 한국 일간 인기 뮤직비디오(8월 26일 자) 차트와 지니 뮤직비디오 일간 차트(8월 25~26일 자), 바이브 뮤직비디오 톱50(8월 26~27일 자)에서 모두 1위를 기록하며 막강한 인기를 입증했다. 아울러, 중국 최대 음악 플랫폼 QQ뮤직의 뮤직비디오 전체 차트에서도 정상에 올랐고, 일본 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 4위(8월 26일 자)를 기록하는 등 해외에서도 호성적을 이어가고 있다.
음원 차트 성적도 심상치 않다. ‘XOXZ’는 발매 직후 멜론 핫100(발매 30일 이내)과 바이브 국내 급상승 차트 1위에 올랐다. 또한 벅스 실시간, 일간 차트 2위와 멜론 핫100(발매 100일 이내) 차트 4위를 기록하는 등 국내 주요 음원 차트 최상위권에 안착하며 본격적인 차트 정주행을 시작했다.
미니 4집 ‘아이브 시크릿’은 당당함 뒤 감춰진 이면과 반전의 태도를 꺼내 보이는 앨범이다. 타이틀곡 ‘XOXZ’, 수록곡 ‘미드나잇 키스’(Midnight Kiss)를 포함해 총 6곡이 수록됐으며, 장원영과 리즈가 각각 ‘XOXZ’와 ‘미드나잇 키스’의 작사에 참여해 아이브만의 음악색을 더욱 선명하게 녹여냈다.
