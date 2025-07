태양, 데뷔 19년만의 첫 팬미팅 성료…떼창으로 채웠다

사진제공=더블랙레이블

지난 26일 태양의 첫 단독 팬미팅 ‘태양 2025 팬미팅 [01] 인 서울’(TAEYANG 2025 FAN MEETING [01] IN SEOUL)이 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블 홀에서 개최됐다.팬미팅의 제목 ‘01’은 ‘영원’이라는 단어에서 착안한 것으로, 태양의 첫 단독 팬미팅을 기념하는 동시에 팬들과 함께 보내온 시간을 표현하고 있다. 태양은 26일 서울을 시작으로 일본 6개 도시에서도 공연을 개최, 글로벌 팬들을 만나러 향할 예정이다.오랜 세월 추억을 쌓아온 태양과 팬들이 함께 즐길 수 있는 여러 코너가 진행돼 열기를 드높였다. 과거와 현재를 추억할 수 있는 토크 코너와 태양의 ‘흑역사’를 짚어보는 코너가 폭소를 자아낸 것은 물론, 태양의 아름다운 보컬을 감상할 수 있는 ‘다이 위드 어 스마일’(Die With A Smile)과 ‘내 마음에 비친 내 모습’ 커버 무대까지 펼쳐져 강렬한 여운을 선사했다. 또한 태양은 직접 2층 객석까지 올라가 팬들과 눈을 맞추고 대화하며 잊지 못할 추억을 선물했다.태양은 ‘나이트폴’(Nightfall), ‘웨이크 미 업’(WAKE ME UP), ‘저스트 어 필링’(Just A Feeling) 등 팬들이 기다려 온 곡들로 무대를 채웠고, 대체 불가능한 라이브와 퍼포먼스로 눈과 귀를 사로잡았다.

이어 ‘바이브’(VIBE), ‘이게 아닌데’까지 열창하며 함성의 데시벨을 키웠다. ‘아이 니드 어 걸’(I Need A Girl) 무대에서는 1층 객석을 곳곳이 누비며 팬들과 더욱 가까이서 호흡했고, ‘새벽한시’와 ‘슈퍼스타’(Superstar) 무대로 분위기를 최고조로 끌어올렸다. 또한 메가 히트곡 ‘눈, 코, 입’을 부를 때는 팬들의 떼창이 공연장을 가득 채우며 분위기가 최고조에 이르렀다.2시간 30분의 팬미팅을 마친 태양은 “여러분들의 사랑 덕분에 지금까지 건강하게 활동하고, 의미 깊은 첫 팬미팅도 할 수 있었다”라며 “데뷔 19년 만에 처음으로 열린 저의 단독 팬미팅에 찾아와 주신 모든 팬 분들께 감사의 인사를 드린다”라고 진심을 전했다.한편, 태양은 서울 공연을 시작으로 8월 29일 후쿠오카, 30일 히로시마, 9월 8일과 9일 오사카, 10월 25일과 26일 시즈오카, 11월 13일과 14일 도쿄, 11월 29일 미야기에서 팬미팅 투어를 이어갈 예정이다.(서울=뉴스1)