제니와 도이치. OA엔터테인먼트(ODDATELIER) 제공

제니는 지난 19일 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에 오는 21일 오후 2시 각종 음원 사이트를 통해 전 세계 동시 공개되는 ‘엑스트라L (ExtraL) (feat. 도이치)’ 아트워크를 게재했다.‘엑스트라L (feat. 도이치)’은 오는 3월 7일 발매되는 제니의 첫 번째 솔로 정규 앨범 ‘루비’(Ruby) 수록곡이자 선공개 곡이다.‘엑스트라L (feat. 도이치)’는 ‘제67회 그래미 어워즈’에서 ‘베스트 랩 앨범’(Best Rap Album) 부문을 수상하는 등 현재 힙합 신에서 가장 주목받고 있는 미국 래퍼 도이치가 피처링에 참여한다는 소식에 큰 화제를 모았다.전 세계를 무대로 활약하며 각자의 개성과 확실한 정체성을 보여준 제니와 도이치의 만남에 일찌감치 글로벌 음악 팬들의 관심이 쏠린 가운데, 두 아티스트가 ‘엑스트라L (feat. 도이치)’로 보여줄 음악적 시너지에 기대감이 높아지고 있다.제니의 무한한 음악적 가능성이 담긴 ‘루비’에는 ‘인트로 : 제인 위드 FKJ’(Intro : JANE with FKJ)를 시작으로 ‘라이크 제니’(like JENNIE), ‘스타 어 워’(start a war), ‘핸들바 (Handlebars) (feat. 두아 리파)’, ‘위드 더 아이이 (웨이 업)’(with the IE (way up)), ‘엑스트라L (feat. 도이치)’, ‘만트라’(Mantra), ‘러브 행오버(Love Hangover) (feat. 도미닉 파이크)’, ‘젠’(ZEN), ‘댐 라이트 (Damn Right) (feat. 차일디시 감비노, 칼리 우치스)’, ‘F.T.S.(에프.티.에스.)’, ‘필터’(Filter), ‘서울 시티’(Seoul City), ‘스트라이트’(Starlight), ‘트윈’(twin) 등 총 15곡이 수록됐다.