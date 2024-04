세븐틴 “9년 활동, 관계성·믿음 가진 계기…‘고유 정체성’ 지키는 고민”

오늘 챕터1 정리하는 베스트 앨범 발매…'세븐틴 이즈 라이트 히어'

데뷔 이래 열세 멤버 끈끈한 우애…이탈 멤버 한 명도 없어

팀워크도 강점…"한 달에 한 번씩 정기모임 꼭 열고 대화"

페스티벌 출연·유럽·미국 공연도 준비

"10년차에도 많은 목표를 얘기하고 있어요"

ⓒ뉴시스

“인공지능(AI) 작사·작곡 당연히 해봤죠. 불평을 하기보다 발맞춰 연습을 할 거예요. 단점도 찾아보고 장점은 무엇인지 고민하고 있죠. 기술의 발전이 빨라요. 그 속에서 저희 고유의 아이덴티티(identity·정체성)를 어떻게 지켜나갈지 고민입니다. 뮤직비디오도 감독님들과 같이 촬영을 하면서 이런 공감대가 잘 형성이 돼 있어서 호흡이 잘 맞구나 생각했습니다.”(우지)데뷔곡 ‘아낀다’를 통해 ‘청량 계열’로 시작한 그룹 ‘세븐틴’(SVT)이 데뷔 9주년에 이르면서 우리 사회 화두에 공감하며 고민하는 경지에 이르렀다. 29일 오후 6시 발매한 베스트 앨범 ‘세븐틴 이즈 라이트 히어(17 IS RIGHT HERE)’의 타이틀곡 ‘마에스트로(MAESTRO)’가 그 증거다.세븐틴 프로듀서 우지, 플레디스 엔터테인먼트 프로듀서 범주가 같이 가사를 쓰고 두명이 주축이 돼 멜로디를 만든 이 곡은 강렬한 피아노 사운드 인트로가 인상적인 댄스 R&B. ‘지휘자’이자 ‘한 분야에서 누구에게나 인정받는 사람’을 뜻하는 ’마에스트로‘를 키워드로 삼았다. ’다양한 우리가 모여 우리의 세계를 지휘해 나가고 흐름을 주도하는 최고가 되자‘는 뜻이다.세븐틴은 작년 한 해 앨범 누적 판매량 1600만 장을 넘기는 등 K팝 대표 그룹이 됐다. 같은 해 4월 발매된 미니 10집 ’FML‘은 누적 판매량 627만장으로 K팝 단일 앨범 역대 최다 판매량을 기록했다. 미니 11집 ’세븐틴스 헤븐(SEVENTEENTH HEAVEN)‘은 K팝 역사상 최초로 초동(발매일 기준 일주일 동안 판매량) 500만 장을 넘겼다.하지만 세븐틴은 데뷔 즉시 주목 받은 팀은 아니다. 소속사 플레디스가 최대 K팝 기획사 하이브에 인수되면서 대형 소속사 아티스트가 됐지만 초반엔 어렵게 팀을 꾸렸다.우선 총괄리더 에스쿱스를 비롯 정한, 조슈아, 준, 호시, 원우, 우지, 디에잇, 민규, 도겸, 승관, 버논, 디노 등 열 세명의 멤버는 많아보였다. “멤버가 너무 많아 음악 세계를 구축하는데 어려움이 많지 않겠냐”는 물음이 따라다녔다. 데뷔하고 6개월 뒤인 2015년 12월 첫 단독 공연 당시 현장에 모인 팬덤 ’캐럿‘은 800명이 되지 않았다.에스쿱스는 이날 앨범 발매 전 서울 여의도에서 열린 간담회에서 “멤버들이 13명이라는 자체가 도전이에요. 그 사이 한명도 빠짐 없이 같이 활동하고 있는 것도 대단하죠. 우지가 음악을 만들고 그걸로 활동하는 역시 도전”이라고 강조했다.우지를 주축으로 만들어진 ’마에스트로‘의 웅장한 사운드에 걸맞은 퍼포먼스도 화제다. 지난 27~28일 서울 월드컵경기장에서 열린 ’세븐틴 투어 ‘팔로우’ 어게인(SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN)‘에서 ’마에스트로‘ 첫 무대를 공개했다. ’퍼포먼스 수장‘ 호시가 인트로에서 들고 있는 지휘봉이 주요 소품인데 이 지휘봉을 다른 멤버들에게 바통을 건네듯 이어주면서 드라마틱한 퍼포먼스가 만들어졌다.자체 제작 웹예능 ’고잉 세븐틴‘, tvN ’나나투어 with 세븐틴‘처럼 예능감도 탁월한 세븐틴이지만 최근엔 음악성이 도드라지고 있다. 이번 베스트 앨범은 기존 앨범 타이틀곡과 히트곡을 집대성했지만 ’마에스트로‘ 외 각 유닛팀들의 신곡에도 힘을 실었다. 잘 알려진 것처럼 세븐틴 작명의 공식은 ’13(멤버)+3(유닛)+1(하나의 팀, 캐럿)=17(세븐틴)‘이다.경쾌한 리듬의 보컬팀 유닛곡 ’청춘찬가‘, 거친 사운드가 귀를 파고드는 힙합팀 유닛곡 ’라라리‘, 남아프리카 공화국(남아공)의 로컬 장르 아마피아노(Amapiano)를 내세운 몽환적인 퍼포먼스팀의 유닛곡 ’스펠‘ 등의 신곡으로 이번 앨범은 단순히 베스트앨범이 아닌 그 이상의 무엇이 된다. 민규는 “세븐틴의 모든 걸 정리하고 새로운 시작을 알리는 앨범”이라고 방점을 찍었다.새로운 챕터2 시작을 앞두고 있는 세븐틴은 챕터1의 가장 기뻤을 때와 가장 어려운 때도 돌아봤다. 세븐틴 안에선 항상 아이돌 하기를 잘했다는 생각을 한다는 호시는 코로나19 기간은 힘들었다고 했다. “온라인으로만 팬들을 만나는 시대가 계속될 것 같은 걱정 때문”이었다.에스쿱스는 가장 기뻤던 때로 작년 11월 도쿄돔에서 열렸던 ’2023 마마(MAMA) 어워즈‘에서 대상 중 하나인 ’올해의 앨범‘ 부문을 차지했던 때를 꼽았다. ’MAMA 어워즈‘는 K팝 아이돌에겐 꿈의 무대 같은 곳이다. “2018~2019년에 과연 저희가 대상을 받을 수 있을까 고민했어요. 대단한 선배들이 계시니, 저희가 가수 생활을 하는 동안 받을 수 있을까 고민을 했던 적이 있었죠. 그런 고민을 끝낸 게 ’마마 대상‘이었어요.”세븐틴의 또 다른 강점 중 하나는 팀워크다. 열세 명의 멤버가 지금까지 한 명도 이탈하지 않고 끈끈한 우애를 뽐내고 있다. 호시는 “좋은 애들을 만났어요. 평생 갈 친구들이죠. 어릴 때부터 같이 살아서 그런지 같이 있으면 항상 고등학생 때인 거 같다”고 즐거워했다. 승관 “지지고 볶고 싸워도 보고 불만도 얘기하고 ’무릎이라도 꿇어야 하나요?‘라는 소리도 듣고. 그런 일들이 많아서 지금 더 웃을 수 있다”면서 “너무 사랑하는 멤버들이라, 누가 와도 저희 팀워크는 깨뜨릴 수 없다”고 자부했다.한 달에 한 번씩 다 같이 정기 모임을 열고 대화하는 시간도 중요하게 여긴다. 에스쿱스는 “대화를 안 하면 의사 소통이 힘들어요. 대화를 하기 시작하면서 팀워크가 더 단단해졌어요. 서로를 더 이해하게 됐고요. 일도 일이지만 저희는 정말 친한 친구들이라 일적인 관계라는 생각도 안 들어요”라고 흡족해했다.지난달 30~31일 인천아시아드주경기장에 이어 지난 주말 상암벌에서 7만 관객을 열광시킨 세븐틴은 일본으로 ’팔로우 ‘어게인’‘ 투어를 이어간다. 5월 18~19일 오사카 얀마 스타디움 나가이, 같은 달 25~26일 가나가와 닛산 스타디움으로 이어진다. 특히 가나가와 닛산 스타디움은 회당 7만 명 이상의 관객이 입장할 수 있는 일본 최대 규모 공연장이라 많은 아티스트들에게 ’꿈의 무대‘로 불린다. 지난해 팬미팅과 투어 등 23회 공연을 모두 매진시키며 누적 관객 수 1000만 명을 넘긴 세븐틴은 이번 투어를 통해 ’초대형 스타디움 아티스트‘라는 쐐기를 박는다.그런데 항상 세븐틴의 완성은 캐럿이다. 승관은 “제가 누군가의 팬인 적이 있어서 잘 알죠. 힘들 때도 많고 지칠 때도 많지만 캐럿들을 위해 책임감을 갖고 세븐틴으로서 활동을 이어나가고자 한다”고 다짐했다.지난 9년은 앞으로 나갈 관계성과 믿음을 갖게 된 계기가 됐다. 에스쿱스는 “10년차가 됐음에도 저희는 많은 목표를 얘기하고 있다”고 미소지었다.[서울=뉴시스]