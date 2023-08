방탄소년단 ‘작은 것들을 위한 시’도 넘겼다…두번째 17억뷰 뮤비

글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS)의 대표곡 ‘작은 것들을 위한 시(Boy With Luv)(Feat. Halsey)’ 뮤직비디오가 17억뷰 대열에 올랐다.22일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면, 방탄소년단이 지난 2019년 4월12일 발매한 미니 6집 ‘맵 오브 더 솔 : 페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA)’ 타이틀곡 ‘작은 것들을 위한 시’ 뮤직비디오가 전날 오후 8시18분께 유튜브 조회수 17억 건을 넘겼다. 이로써 방탄소년단은 ‘다이너마이트(Dynamite)’에 이어 통산 두 번째 17억뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.‘작은 것들을 위한 시’는 키치한 사운드를 표방하는 펑크 팝(Funk Pop) 장르의 곡이다. ‘너에 대한 관심과 사랑, 작고 소박한 사랑의 즐거움’이라는 내용을 담았다. 미국 팝스타 할시(Halsey)가 피처링했다.이 곡은 공개 직후 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’(2019년 4월 27일 자)에 8위로 진입한 뒤, 8주 연속 차트인했다. 세계 최대 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서는 10억 회 재생 횟수(2023년 2월 기준)를 넘긴 최초의 한국어 곡이다.한편, 방탄소년단은 ‘작은 것들을 위한 시’와 ‘다이너마이트’를 포함해 총 39편의 억 단위 조회수 뮤직비디오를 보유하고 있다.[서울=뉴시스]