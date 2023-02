BTS 지민, 첫 솔로 타이틀곡은 ‘라이크 크레이지’…RM도 앨범 참여

빅히트뮤직 제공

그룹 방탄소년단(BTS) 지민의 첫 공식 솔로 앨범 ‘페이스’(FACE)의 트랙리스트가 공개됐다.지민은 24일 공식 사회관계망서비스(SNS)에 ‘페이스’의 트랙리스트 이미지를 올렸다. 검은 배경에 앨범 제목 ‘페이스’가 마치 동심원 파문이 이는 모습처럼 그려져 있고, 그 아래로 수록곡들이 나열돼 있다.이번 앨범에는 선공개 곡 ‘셋 미 프리 파트 2’(Set Me Free Pt.2)와 타이틀곡 ‘라이크 크레이지 (Like Crazy)’(원 버전 및 영어 버전)를 비롯해 ‘페이스-오프’(Face-off), ‘인터루드 : 다이브’(Interlude : Dive), ‘얼론’(Alone) 등이 수록된다. 지민은 이번 솔로 앨범의 곡 작업에 참여해 자신만의 음악 세계를 드러낼 예정이다.앨범 발매에 앞서 오는 3월17일 선공개되는 ‘셋 미 프리 파트2’는 내면의 다양한 감정들을 떨쳐내고 자유롭게 나아가겠다는 의지를 담은 곡이며, 타이틀곡인 ‘라이크 크레이지’는 신스 팝(Synth Pop) 장르로, 강렬한 신스 사운드와 드럼 사운드에 지민의 애절한 음색이 돋보이는 곡이다.지민의 솔로 앨범 ‘페이스’에는 Pdogg, Supreme Boi, GHSTLOOP, EVAN, BLVSH, Chris James과 멤버 RM 등 실력파 뮤지션들이 대거 참여했다.트랙리스트와 함께 솔로 앨범 작업과정이 담긴 짧은 영상 ‘비하인드 더 ’페이스‘’(Behind the ‘FACE’)도 23일 공개됐다. 영상에는 곡 작업에 열중하는 지민의 모습이 담겼다. 지민은 온전히 자신을 마주하고 아티스트 지민으로서 새로운 시작을 준비하는 이야기를 ‘페이스’에 담은 만큼, 앨범 제작 전반에 적극 참여해 자신의 색깔을 녹였다.지민은 오는 3월24일 ‘페이스’를 발매하고 다양한 활동을 펼칠 예정이다.(서울=뉴스1)