우주소녀, 신곡 ‘너의 세계로’ 콘셉트 필름 공개…화려한 비주얼

엔씨소프트, 클렙 © 뉴스1

그룹 우주소녀(WJSN)가 화려한 비주얼로 시선을 압도했다.16일 우주소녀는 글로벌 팬덤 플랫폼 유니버스(UNIVERSE) 앱과 공식 SNS 채널을 통해 신곡 ‘너의 세계로’(Let Me In) 콘셉트 필름 ‘더 프리미어’(The Premiere)를 공개했다.공개된 영상에는 경쾌한 비트와 함께 레트로한 무드의 시사회장에 모인 우주소녀의 모습이 담겨 있다. 우주소녀는 오프닝 크레딧과 함께 모두 다른 개성 넘치는 표정으로 10인 10색의 매력을 발산하며 눈길을 끌었다. 설렘, 기대, 애교 등 다채로운 표정 연기는 보는 재미를 더했다. 특히 영상 중간에는 흑백 필름으로 처리된 우주소녀의 모습이 공개되며 신곡 콘셉트에 대한 궁금증을 자아냈다.우주소녀가 색다른 매력으로 예고하는 가운데 하나씩 베일을 벗고 있는 신곡 ‘너의 세계로’에 대한 관심도 고조되고 있다.앞서 우주소녀는 지난 3월 발매한 미니 9집 ‘언내추럴’(UNNATURAL)로 초동 판매량 6만 장을 돌파하고, 뮤직비디오 공개 5일 만에 유튜브 조회수 1000만 뷰를 돌파하는 등 ‘글로벌 대세 그룹’으로서 존재감을 각인시켰다.그뿐만 아니라 유니버스 오리지널 예능 드라마틱 버라이어티 ‘대저택의 비밀 : 사라진 소녀’(THE SECRET OF THE GRAND MANSION : THE MISSING GIRLS)를 비롯해 화보, 라디오 등 다양한 콘텐츠에서 매번 새로운 모습과 매력을 발산하며 글로벌 팬들의 마음을 사로잡았다.신곡 ‘너의 세계로’로 유니버스와 또 한 번 호흡을 맞추는 우주소녀는 한계 없는 콘셉트 소화력을 선보일 예정이다.우주소녀의 유니버스 뮤직 신곡 ‘너의 세계로’는 23일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다. 뮤직비디오 풀버전은 유니버스 앱에서 독점 공개한다.(서울=뉴스1)