JY네트워크, ‘2026 히트브랜드 대상 1위’ 시상식 성황리에 마쳐

JY네트워크는 서울 강서구 마곡동 NSP홀에서 ‘2026 히트브랜드 대상 1위’ 시상식이 진행됐다고 26일 밝혔다.
동아일보가 후원하고 제이와이네트워크가 주최하는 ‘2026 히트브랜드 대상’은 우수한 품질과 차별화된 서비스를 통해 높은 브랜드 가치를 인정받은 기업과 브랜드를 선정하는 시상식이다.
이번 시상에서는 제품 및 서비스의 완성도, 브랜드 가치, 시장 영향력, 성장 가능성 등을 종합적으로 평가해 각 산업 분야를대표하는 브랜드를 선정했다. 수상 기업 명단은 다음과 같다.
▲ PSP F&D 피에스피에프앤디 ▲ 금별맥주 ▲ 뉴아이피아▲ 더제이와이 ▲ 라이프앤바이오 ▲ 럭시플로라 에듀 유한책임회사 ▲ 럭시플로라바이오 ▲ 레딜코리아 ▲ 로또정보서비스제공 ▲ 루트비 ▲ 신빨토크쇼 귀묘한 이야기 ▲ 에이피에스(APS) ▲ 엠더블유홀딩스 주식회사 ▲ 옵티마파트너스 주식회사 ▲ 웨딩프렌즈 ▲ 일월정사 ▲ 젬마의원 ▲ 베스트하임▲ 서울게임 ▲ 주식회사 골드앤에스 ▲ 주식회사 뉴트리올바이오 ▲ 주식회사 더블유젯바이오 ▲ 주식회사 동서신약 ▲ 주식회사 루트비 ▲ 주식회사보람인베스트먼트 ▲ 주식회사 비엠스마일 ▲ 주식회사 지비엠 ▲ 주식회사 크레르 ▲ 주식회사 크립토메이커 ▲ 주식회사 티지알앤 ▲ 씨투엠뉴 ▲아토세이프 ▲ 와이디와이 ▲ 이던 ▲ 티앤지에프씨 ▲ 포터블뉴트리션 ▲ 케이비자 행정사사무소 ▲ 탑비주얼 ▲ 플라이삼육오 ▲ 한양리테일
히트브랜드 대상 관계자는 “앞으로도 우수한 브랜드 경쟁력과 차별화된 가치로 시장을 선도하며 더욱 큰 성장을 이어가시기를 기대한다”고 전했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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