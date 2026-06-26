한우자조금, 정서 관리하는 ‘맞춤형 식단’ 제시… 한우로 스트레스 낮춘다

소비자 56% 정서적 해소 위해 식음료 선택 경향
소비 지표의 기준이 구매자의 심리 상태로 이동하면서 식품 업계에도 감정 중심의 소비 경향이 뚜렷해지고 있다. 당일의 피로도나 보상 심리에 따라 메뉴를 결정하는 이른바 필코노미(Feelconomy) 현상이 확산하는 추세다.
스트레스 완화 돕는 성분 포함된 매콤한 전골 요리 추천
기력 소진 시 단백질 풍부한 차돌박이와 부추 무침 적합
부위별 영양소와 조리법 세분화로 맞춤형 식단 구성 가능
실제 조사 결과도 이를 뒷받침한다. 데이터 집계 기관 픽블리의 통계에 따르면 감정을 다스리기 위해 식음료를 구매한다고 답한 비중이 전체의 56.6%를 차지했다. 대다수 한국인이 정서적 변화를 겪을 때 음식을 통해 이를 전환하려는 경향이 강하다는 방증이다.
이러한 흐름에 맞춰 한우자조금관리위원회는 현대인의 다각적인 심리 상태에 대응하는 부위별 맞춤형 식단을 제시했다. 신체적 영양 공급과 정신적 안정을 동시에 도모하겠다는 취지다.
업무 과다 등으로 긴장도가 높은 날에는 매콤한 양념을 가미한 마라 한우 불고기 전골이 대안으로 꼽혔다. 지방이 적고 육질이 담백한 앞다릿살이나 설도 부위를 활용해 양념의 강한 맛 속에서도 고기 고유의 향을 유지하도록 했다. 아울러 한우에 포함된 불포화지방산이 체내 신경 물질 합성을 도와 정서적 안정에 기여할 수 있다는 분석이다.
기력이 소진된 상태라면 영양소 보충에 초점을 맞춘 한우 차돌버섯볶음과 부추 무침이 권장된다. 얇게 썰어 조리 시간이 짧은 차돌박이는 단백질과 필수 무기질이 풍부해 빠른 열량 섭취를 돕는다. 여기에 피로 해소 성분이 함유된 영양부추를 곁들여 영양적 균형을 맞췄다.
격려가 필요한 시점에는 채끝 부위를 얹은 스테이크 파스타가 추천됐다. 결 조직이 부드럽고 육향이 진한 채끝을 구워 크림 파스타와 조합함으로써 미식의 만족도를 높이고 심리적 보상 효과를 이끌어내는 방식이다.
노고은 한국외식관광진흥원 원장은 신체 상태와 기분에 맞춰 음식을 선별하는 방식은 대중적인 선택 기준으로 자리 잡았다고 짚었다. 한우는 철분과 비타민 B군 등 가치 있는 영양원이 풍부할 뿐 아니라 부위별 조직감과 조리 형태가 다양해 개인의 상태에 따른 맞춤형 식탁을 구성하기에 적합한 식재료라고 평했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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