“입주 첫인상 높인다”… 현대건설, 디에이치 방배 사전점검서 셰프 도시락 제공

현대건설은 프리미엄 주거서비스 플랫폼 ‘H 컬처클럽’이 최초 적용되는 디에이치 방배에서 입주자 사전점검 기간 정호영 셰프가 개발에 참여한 특별 도시락을 제공한다고 26일 밝혔다.
이번 서비스는 입주민이 새 보금자리를 처음 확인하는 사전점검 과정에서 브랜드 경험을 높이기 위해 마련됐다고 한다. 현대건설은 단순한 점검 절차를 넘어 입주 전부터 주거서비스를 체감할 수 있도록 미식 콘텐츠를 접목했다고 전했다.
도시락 메뉴는 정호영 셰프가 직접 식단 구성에 참여해 ‘새로운 시작을 응원하는 든든한 한 끼’를 콘셉트로 개발했다고 한다. 도시락 형태로 제공되는 특성을 고려해 시간이 지나도 맛과 균형이 유지되도록 메뉴의 온도감과 소스 농도 등을 세심하게 설계했다.
제공에 앞서 현대건설 구내식당에서는 임직원을 대상으로 사전 시식행사도 진행됐다. 현대건설은 실제 제공 환경을 고려해 메뉴 완성도와 만족도를 점검했다고 설명했다.
이번 협업은 사전점검 기간 도시락 제공에 이어 입주 이후 단지 내 커뮤니티 식사 서비스로도 이어질 예정이라고 한다. 정호영 셰프는 향후 디에이치 방배 입주민들이 단지 안에서 완성도 높은 식사를 경험할 수 있도록 커뮤니티 식사 서비스의 메뉴 개발과 식단 자문에도 참여한다.
디에이치 방배는 문화, 예술, 건강, 생활지원 등 라이프스타일 전반을 지원하는 현대건설의 프리미엄 주거서비스 플랫폼 H컬처클럽이 본격 적용되는 첫 단지다. 현대건설은 사전점검 기간 도시락 제공과 함께 H컬처클럽의 다양한 서비스를 체험할 수 있는 프로그램도 선보일 계획이라고 밝혔다.
현대건설 관계자는 “정호영 셰프와의 협업을 통해 입주 전 만족도를 높이는 것은 물론, 입주 이후 커뮤니티 식사 서비스까지 이어지는 미식 경험을 제공해 나갈 것”이라고 말했다.
정호영 셰프도 “앞으로도 입주민들이 단지 안에서 완성도 높은 식사를 자연스럽게 만날 수 있도록 메뉴 개발과 식단 자문에 지속적으로 참여할 것”이라고 전했다.
현대건설은 디에이치 방배를 시작으로 H 컬처클럽 서비스의 운영 경험을 쌓은 뒤, 향후 주요 프리미엄 단지로 적용 범위를 넓혀 나간다는 방침이다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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