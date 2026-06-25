농협경제지주, 농식품 가공사업 혁신 포럼 개최… “K푸드 경쟁력 강화”

농협경제지주가 농식품 가공사업 고도화를 통해 K푸드 경쟁력 강화와 농업인 소득 증대 방안을 모색했다.
농협경제지주는 지난 24일부터 이틀간 농협 제주수련원에서 전국 가공공장 실무자와 정부 관계자가 참석한 가운데 ‘농협가공사업 혁신 포럼’을 개최했다고 25일 밝혔다.
이번 포럼은 농협 가공사업의 경쟁력 강화 방안을 논의하고 정부 정책 방향을 공유하기 위해 마련됐다. 농협은 농산물 생산 이후 부가가치를 높일 수 있는 가공사업을 농업의 미래 성장축으로 보고, 현장 중심의 혁신 과제를 점검했다.
포럼에서는 AI 기술을 활용한 제조공정 혁신, 소비 트렌드를 반영한 신제품 개발 방안 등이 논의됐다. 농협은 디지털 기술을 가공공장 운영에 접목해 생산 효율을 높이고, 변화하는 식품 소비 흐름에 맞춘 제품 개발을 확대한다는 계획이다.
현장 안전관리 강화 방안도 다뤄졌다. 농협은 가공시설 전반에 대한 점검을 강화하고 임직원 안전교육을 확대해 가공사업장의 안전경영 체계를 높여 나가기로 했다.
농협경제지주는 이번 포럼을 계기로 전국 가공공장 간 우수사례를 공유하고, 가공사업의 실효성을 높이는 데 속도를 낼 방침이다. 농산물 단순 판매를 넘어 가공·상품화 역량을 키워 농업인 소득 기반을 넓히겠다는 구상이다.
장지윤 농협경제지주 식품지원부장은 “농협 가공사업이 새로운 부가가치를 창출해 농업인 소득 증대에 큰 역할을 하길 바란다”며 “농협은 변화하는 시장 환경에 선제적으로 대응하고 가공사업의 실효성을 높일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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