hy, 중앙연구소 설립 50주년… 13년 만에 국제학술심포지엄 재개

hy가 중앙연구소 설립 50주년을 맞아 내달 1일 대전컨벤션센터에서 제19회 국제학술심포지엄을 개최한다고 25일 밝혔다.
hy는 1979년부터 ‘유산균과 건강’을 주제로 국제학술심포지엄을 열어왔다. 비자에게 유산균에 대한 올바른 정보를 제공하고 국내 학계와 업계 발전에 기여하기 위한 기업 차원의 활동으로 이번 심포지엄은 2013년 열린 제18회 행사 이후 13년 만에 재개된다.
올해 행사는 ‘장을 넘어선 프로바이오틱스 통합 과학과 기술을 통한 프로바이오틱스의 발전’을 부제로 삼았다. 프로바이오틱스가 장 건강을 넘어 인체 전반의 영역으로 확장되는 흐름을 다루며 한국식품과학회 학술대회 연계 세션으로 운영된다.
세션 좌장은 김지연 서울과학기술대 식품공학과 교수가 맡는다. 연사로는 엘라드 타코 코넬대 교수와 허준렬 하버드대 교수를 비롯해 임신혁 포스텍 교수와 최일동 hy 신성장팀장이 차례로 강단에 선다.
연사들은 특정 균주가 장 기능과 마이크로바이옴에 미치는 영향을 비롯해 임상시험과 마이크로바이옴 분석을 통한 면역 증진 효과 및 인공지능(AI) 기반 맞춤형 프로바이오틱스 접근법 등을 발표할 예정이다. 이를 통해 ‘장-기관 축(Gut-Axis) 이론’을 중심으로 프로바이오틱스 연구의 패러다임 변화를 짚고 최신 연구 성과를 공유한다.
학술 발표 이후에는 hy 중앙연구소 설립 50주년 기념 행사와 함께 마이크로바이옴 전문 연구소로 도약하겠다는 비전 선포식이 이어진다.
이재환 hy 중앙연구소장은 “hy 중앙연구소는 지난 반세기 동안 프로바이오틱스 연구에 집중하며 관련 산업 발전을 선도해왔다”며 “이번 심포지엄을 계기로 마이크로바이옴 연구 경쟁력을 높이고, 국민 건강에 지속 기여하겠다”고 말했다.
한편 1976년 설립된 hy 중앙연구소는 식품업계 최초의 기업 부설 연구소다. 유산균 국산화를 목표로 연구를 시작해 1995년 국내 최초로 한국형 유산균 개발과 상용화를 이끌었다. 현재는 프로바이오틱스와 천연물 및 마이크로바이옴 등으로 연구 영역을 넓히며 기능성 소재 개발과 산업화를 추진 중이다.
연구소는 약 5100여 종의 균주 라이브러리와 250여 종의 천연물 라이브러리를 보유하고 있다. 식품의약품안전처 인정 개별인정형 원료 9종과 등록특허 124건 및 국내외 논문 150편 등 굵직한 연구 성과도 갖추고 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0