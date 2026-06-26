교육 입지 풍성한 ‘학세권 아파트’

자녀 교육에 최적화된 입지를 갖춘 아파트가 분양 시장에서 두각을 나타내고 있다. ‘학세권 프리미엄’이란 말까지 있는 만큼 자녀 교육을 최우선으로 염두에 둔 수요자라면 이들 아파트를 주목해 보는 것이 좋겠다.
IPARK현대산업개발은 7월 강원 춘천시 동면 일원 ‘춘천 리버뷰 아이파크’를 분양할 예정이다. 총 262가구로 도보 거리에 장학초, 강원중·고교가 있으며 후평중, 춘천여고, 후평동 학원가 등 춘천을 대표하는 명문 교육 인프라가 반경 2㎞ 내 들어서 있다. 특히 ‘면’ 소재지에 위치해 대입 ‘농어촌 특별전형’ 이점도 누릴 수 있다.
아이에스동서(IS동서)는 26일 경북 경산시 중산지구A2-1블록에 짓는 ‘펜타힐즈W 1단지’ 본보기집을 개관한다. 총 1712가구 대단지로 단지 가까이에 2029년 3월 개교를 목표로 중산초가 신설될 예정이다. 주변에는 경산시립중산도서관, 중산동 학원가가 들어서 있다. 단지 내에는 교육 시설 ‘종로엠스쿨’이 들어설 예정이다.
현대건설은 경남 양산시 가촌리, 범어리 일원에 짓는 ‘힐스테이트 양산더스카이’를 분양 중이다. 2개 단지, 총 598가구 규모다. 1단지는 지하 4층∼지상 20층, 4개 동, 전용면적 68∼159㎡, 299가구이며, 2단지는 지하 3층∼지상 20층, 4개 동, 전용면적 84∼159㎡, 299가구로 구성된다. 단지 가까이에 서남초가 있으며 양산시립중앙도서관도 근거리다. 가촌리 학원가 이용도 수월하다.
두산건설이 부산시 북구 구포동 일원에 짓는 ‘두산위브 트리니뷰 구명역’을 분양 중이다. 총 839가구로 조성되며 288가구가 일반 분양 물량이다. 도보 거리에 구포초, 가람중이 있다. 백양고, 경혜여고, 삼정고도 주변에 들어서 있다. 인근에 삼락생태공원과 화명생태공원, 대저생태공원 등이 있어 생활환경도 양호하다.
롯데건설은 7월 경기도 부천시 원미구 상동 일원에 ‘상동역 롯데캐슬’을 분양한다. 총 1859가구 대단지다. 단지 인근에 상원초, 상일초, 상일중, 상일고, 상동중, 상원고 등이 있고 부천 최대 규모인 상동역 학원가도 인접해 있다.
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