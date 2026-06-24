루미(LUMY), 인생네컷과 협업… 블록체인·AI 기반 ‘핫플레이스 결제 서비스’ 본격화

크립토펠라즈 재단이 이끄는 차세대 Web3 AI 프로젝트 ‘LUMY(루미)’가 글로벌 셀프 포토 문화를 선도하는 ‘인생네컷(LK ventures)’과 오프라인 결제 생태계 확장을 목적으로 전격 협업에 나선다고 23일 밝혔다.
이번 협업은 최근 글로벌 크립토 시장에서 강력한 메타로 떠오른 LUMY의 ‘AI Agent(인공지능 에이전트)’ 기반 결제 기술력과 ‘인생네컷’의 독보적인 핫플레이스 인프라를 결합해, 실생활에서 직접 체감할 수 있는 혁신적인 디지털 결제 경험을 제공하기 위해 기획됐다.
양사는 블록체인 및 AI 기술을 실물 경제에 직접 연결하는 ‘오프라인 결제 서비스’를 구현하는 것을 핵심 목적으로 삼고 있다. 이를 바탕으로 향후 본격적으로 전개될 LUMY의 오프라인 결제 연계 생태계인 ‘LUMY 핫플레이스 서비스’에서 긴밀한 협업을 전개할 예정이다.
‘LUMY’는 고도화된 AI 기술과 블록체인 생태계를 유기적으로 결합하여 유저 맞춤형 인프라를 제공하는 혁신적인 AI Agent 프로젝트다. 파트너사인 ‘인생네컷’은 Z세대를 비롯한 전 연령대의 트렌드를 이끌며 압도적인 오프라인 인프라를 구축하고 있는 K-컬처 대표 플랫폼이다.
LUMY 프로젝트 관계자는 “글로벌 K-컬처 리더인 ‘인생네컷’과 함께 일상 속 AI 활용 및 실물 결제 메타의 미래 비전을 제시할 수 있게 되어 기쁘다”라며, “인생네컷이 구축한 강력한 오프라인 인프라와 Web3 생태계를 유기적으로 결합하여 유저 중심의 혁신적인 플랫폼 시너지를 만들어 가겠다”고 전했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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