올록담, 비타민 A·E 담은 신제품 ‘글로3(GLOW3)’ 출시… 라인업 확대

올록담이 현대인을 위한 비타민 건강기능식품 ‘글로3(GLOW3)’를 출시하며 제품 라인업 확장에 나섰다. 지난 23일 CJ온스타일을 통해 선론칭한 글로3는 비타민 A와 비타민 E를 주원료로 하고, 지중해 3개국의 엑스트라버진 올리브오일과 히알루론산, 콜라겐을 부원료로 배합해 항산화와 기초 건강 관리를 복합 설계한 것이 특징이다.
주원료인 비타민 A는 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요한 성분이며, 비타민 E는 항산화 작용을 하여 유해산소로부터 세포를 보호하는 데 필요하다. 여기에 부원료로 그리스, 이탈리아, 스페인의 엑스트라버진 올리브오일 3종과 히알루론산, 콜라겐을 더해 구성을 완성했다. 또한, 홍조류 추출 카라기난 기반의 100% 식물성 연질캡슐과 개별 삼면포장 방식을 채택해 성분의 안정성과 휴대성을 높였다.
올록담 관계자는 “원료 선정부터 캡슐, 포장 방식까지 철저하게 고려해 소비자들이 간편하게 건강을 챙길 수 있도록 기획했다”고 전했다.
한편, 대표 제품 ‘올리브3’를 기반으로 누적 매출 450억 원을 기록한 올록담은 북미 시장 진출 및 뷰티 플랫폼 화해 랭킹 1위 기록 등을 보유하고 있다. 이번 신제품은 24일 오후 5시부터 올록담 공식몰에서 구매할 수 있다.
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