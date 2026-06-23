교촌에프앤비, 이대 조형예술대학에 장학금 기탁… “미래 예술 인재 응원”

교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비는 이화여자대학교 조형예술대학에 총 2000여만 원 상당의 장학금 및 제품교환권을 기탁했다고 23일 밝혔다.
앞서 교촌은 17일 서울 이화여자대학교 조형예술관에서 장학금 전달식을 열고 미래 예술 인재들의 학업과 창작 활동 지원금을 전달했다. 행사에는 임형욱 교촌에프앤비 커뮤니케이션본부장과 문경원 이화여대 조형예술대학장, 유윤석 부학장 등이 참석했다.
이날 교촌은 조형예술대학 소속 학생 15명에게 1인당 100만 원씩 총 1500만 원의 장학금을 수여했다. 장학생 외에 더 많은 학생을 격려하기 위한 취지로 570만 원 상당의 교촌치킨 제품교환권도 함께 기탁했다.
교촌에프앤비 관계자는 “자신만의 미래를 만들어 가는 과정을 응원하겠다”며 “미래세대를 위한 진심 어린 사회공헌을 이어가겠다”고 말했다.
한편 교촌은 올해 경희사이버대, 가천대, 대구가톨릭대, 원광대, 우송대에 이어 이화여대까지 장학금 기탁 범위를 넓히며 인재 양성 지원을 확대하고 있다. 이와 함께 홀로서기에 나서는 자립준비청년의 경제적 자립과 정서적 지원을 돕는 후원 사업을 꾸준히 전개하는 등 미래세대를 위한 사회 공헌 활동을 이어가고 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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