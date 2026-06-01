‘K-AID FLEX’ 기반 생애주기별 교육

김포대는 ‘혁신 교육으로 미래 인재를 양성하는 글로벌 대학’이라는 비전 아래 K컬처 교육 글로벌 역량 강화와 AI 기반 교육 체제 혁신을 위해 김포대 혁신 교육 모델인 ‘K-AID FLEX’를 기반으로 △F·X(초개인화 교육 유연화) △L(AIDX 교육 인프라 고도화) △E(평생·글로벌 체제 구축)를 통해 생애주기별 맞춤 평생교육과 AI 융복합 미래 인재를 양성하고 있다.
교육부 혁신지원사업 수행 대학이자 경기도 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 수행 대학으로 AI 융복합 교육과 성인 학습자를 위한 혁신적인 교육과정을 운영하고 있으며 경기 북부 지역산업 수요 맞춤 K컬처 기반 지역클러스터 육성형 과제를 추진하고 있다.
또한 초고령사회에 필요한 전문 인재를 양성하고자 요양보호사 교육기관인 ‘김포대 부설 요양보호사교육원’을 설립해 ‘실버인지융합지도사 양성과정’을 운영하는 등 지산학 통합 거버넌스 구축으로 지역 성인 직업교육에 기여하고 있다.
특히 김포대는 지역 교육계와 협력해 운영 중인 청소년 진로·직업교육 및 지역 AI 교육 혁신 행보가 주목받고 있다. 경기도김포교육지원청 ‘공유학교’와 경기도교육청 융프라 사업(2025) 및 ‘김포형 늘봄학교(2026)’를 통해 지역 청소년의 K-AID 교육을 비롯한 진로·직업교육을 지원하고 있다.
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