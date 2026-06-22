인공지능으로 그리는 농촌미래… 농어촌공사, 디지털 혁신공모전 시동

내달 31일까지 성인 누구나 참여 가능… 총상금 1050만 원 규모
개방형 공공데이터 활용한 웹·앱 서비스 개발 부문 운영
AI 기술 적용한 1분 이내 짧은 영상 제작 분야 신설
서면 평가 및 대국민 투표 거쳐 오는 9월 최종 수상작 가려
한국농어촌공사가 인공지능 기술과 개방된 공공 정보를 결합한 창의적인 서비스 및 시각 저작물을 모으기 위해 제3회 KRC 인공지능 디지털 혁신 공모전을 열고 다음 달 말일까지 작품을 접수한다고 22일 밝혔다.
대민 편의를 높이고 다변화하는 농어촌의 당면 과제를 해결하고자 지난 2024년 첫발을 뗀 이 행사는, 올해 지원 자격과 시상 규모를 키워 현업 적용도가 높은 솔루션과 국민이 제안하는 농촌의 내일을 찾는 데 방점을 뒀다.
만 18세 이상의 대한민국 국민이라면 단독 혹은 4인 이하의 조를 짜서 응모할 수 있다. 세부 부문은 전산 서비스 구현과 영상 제작 두 갈래로 나뉜다. 개발 영역은 공사가 제공하는 공공데이터와 지능형 기술을 접목한 웹 사이트나 모바일 애플리케이션을 대상으로 한다. 영상 영역은 인공지능으로 구현하는 농어촌의 앞날을 소재로 삼아 60초 미만의 결과물을 제출하면 된다.
전체 포상금은 1050만 원으로 책정됐다. 심사를 거쳐 부문별 으뜸상과 버금상 등 총 4개 조를 선정한다. 개발 부문 최우수 팀에는 500만 원, 우수 팀에는 250만 원이 지급되며, 영상 부문은 최우수 200만 원, 우수 100만 원이 각각 수여된다. 각 부문 1위 조에게는 공사 수장 명의의 표창장도 함께 전달된다.
서류 접수 기간은 7월 31일까지다. 공사 홈페이지에서 양식을 내려받아 전자우편으로 접수하면 된다. 접수작들은 1차 서류 판정, 일반인 온라인 투표, 최종 발표 심사를 단계적으로 거치게 되며 결선 결과는 오는 9월 중 발표된다.
권병해 농어촌공사 AI디지털처장은 신기술과 공공 자산의 융합을 통해 농어촌의 새로운 청사진을 그리는 계기가 되기를 바란다며, 독창적인 아이디어를 가진 이들의 많은 동참을 당부했다.
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