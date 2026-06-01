장례부터 라이프 케어 맞춤 지원

부모사랑상조(이하 부모사랑)가 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 장의 서비스업 부문에서 1위를 수상했다. 2년 연속이다.
부모사랑은 전국 100% 직영 시스템을 기반으로 안정적인 장례 서비스를 제공하는 상조회사다. 최근에는 크루즈 여행 등 라이프 케어 분야까지 서비스 영역을 확장하며 현대인의 다변화된 요구를 충족시키는 맞춤형 솔루션을 제시하고 있다. 이를 통해 장례 서비스뿐 아니라 고객의 다양한 생애 주기에 필요한 서비스를 폭넓게 제공하며 토털 라이프케어 브랜드로의 성장을 이어가고 있다.
특히 소비자중심경영(CCM) 3회 연속 인증과 국제 품질경영시스템(ISO 9001) 인증을 통해 서비스 운영 체계를 검증받았으며 상조보증공제조합 가입과 소비자피해보상보험 체결로 고객 보호 체계를 동시에 강화했다.
부모사랑은 2025년 4월부터 이용 고객 만족도 조사를 시행 중이며 이를 통해 수렴한 고객의 목소리(VOC)를 신규 상품과 서비스 개선에 반영하는 등 실질적인 서비스 품질 향상에 집중하고 있다.
또한 신사옥이 오는 7월 준공을 앞두고 있으며 개선된 근무 환경으로 임직원의 원활한 업무 수행을 지원하고 고객 응대 체계 역시 한층 신속하고 체계적으로 개선할 계획이다.
부모사랑 관계자는 “2년 연속 수상이라는 성원은 고객 중심의 가치를 최우선으로 둔 결과인 만큼 앞으로도 가장 신뢰받는 브랜드로서 고객의 삶에 감동을 더하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
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