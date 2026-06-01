일상 품질 높이는 생활가전 브랜드

공간에 편안한 가치를 더하는 생활 가전 브랜드 베스트하임이 ‘2026 히트브랜드 대상’에서 생활가전 부문 1위에 선정됐다. 7년 연속이다.
㈜에쎄르의 주방·생활 가전 전문 브랜드 베스트하임은 ‘기능을 넘어, 일상의 품질을 완성하는 가치를 추구한다’는 브랜드 철학 아래 주방 가전과 생활 가전 전반을 아우르는 다양한 프리미엄 제품을 합리적인 가격에 선보여 왔다.
베스트하임의 대표 제품인 ‘브리넥스 경량 무선청소기’는 본체 무게 650g의 초경량 설계를 적용해 장시간 사용에도 부담이 적으며 ECO와 MAX 두 가지 모드를 통해 최대 35분까지 사용할 수 있다. 여기에 브러시리스(BLDC) 모터와 롤브러시 모터를 결합한 듀얼 모터와 이중 필터 구조를 적용해 18㎪의 흡입력을 구현, 바닥의 미세먼지까지 효과적으로 제거한다. 또한 분리형 먼지통과 알루미늄 연장관을 적용해 사용 편의성을 높였으며 군더더기 없는 심플한 디자인으로 내구성과 실용성을 함께 갖췄다.
베스트하임 관계자는 “제품 경쟁력 강화를 위해 노력해온 임직원과 브랜드를 신뢰한 고객 덕분에 7년 연속 수상이라는 성과를 거둘 수 있었다”며 “앞으로도 가정의 일상에 실질적인 도움이 되는 제품을 지속적으로 개발해 나갈 것”이라고 전했다.
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