데이비, 보송한 마무리감 ‘매트선블럭’ 출시 …성수동서 신제품 팝업스토어 개최

선케어 제품이 계절성 상품을 넘어 사계절 일상 필수 아이템으로 자리 잡은 가운데, 뷰티 브랜드 데이비(DAYBE)가 본격적인 여름 시즌을 겨냥해 강력한 사용감과 기능성을 갖춘 신제품 ‘매트선블럭’을 선보였다.
데이비는 신제품 출시를 기념해 오는 26일부터 28일까지 사흘간 서울 성수동에서 제품 체험을 위한 팝업스토어를 운영한다.
최근 선케어 시장은 단순한 자외선 차단 효과를 넘어 발림성, 밀착력, 마무리감, 휴대성까지 꼼꼼히 따지는 소비자들의 세분화된 니즈에 맞추어 진화하고 있다. 데이비의 이번 신제품 역시 이러한 시장 트렌드와 여름철 환경적 요인을 적극적으로 반영해 개발됐다.
여름철에는 장시간의 야외 활동과 높은 기온으로 인해 피지 분비가 왕성해져 피부가 쉽게 번들거리기 쉽다. 데이비 매트선블럭은 이러한 부담을 줄이기 위해 가볍고 산뜻한 사용감을 최우선으로 내세웠다. 끈적임을 획기적으로 줄여, 무더운 날씨에도 답답함 없이 피부에 가볍게 밀착되는 것이 특징이다.
이 제품의 가장 큰 차별화 요소는 보송한 마무리감(매트 피니시)이다. 기존 선케어 제품 특유의 유분기나 하얗게 뜨는 백탁 현상 대신, 바른 듯 안 바른 듯 깔끔하게 피부 표현을 유지해 준다. 매트하면서도 피부 속 건조함이 없는 최적의 밸런스를 구현해, 여름철 산뜻한 피부 표현을 원하는 소비자들을 정조준했다.
데이비 측은 기존 자사 선케어 라인업이 가진 강력한 자외선 차단 장점은 그대로 유지하되, 여름철 수시로 덧바르거나 야외에 가지고 다니기 편리하도록 휴대성과 편의성을 강화했다고 설명했다.
데이비 관계자는 “최근 소비자들은 자외선 차단력뿐만 아니라 제품을 발랐을 때의 매끄러운 밀착력과 지속력을 중요하게 생각한다”며 “온라인을 통해 제품 정보를 접한 소비자들이 매트선블럭만의 독보적인 사용감을 직접 체감할 수 있도록, 오는 26일부터 28일까지 사흘간 서울 성수동에서 제품 중심의 체험형 팝업스토어를 운영할 예정”이라고 전했다.
행사장에는 제품 체험존을 비롯해 다양한 참여형 프로그램이 마련된다. 방문객을 대상으로 한 럭키드로우 이벤트도 진행돼 다양한 경품과 혜택을 제공할 예정이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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