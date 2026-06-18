‘3만 원 충전 시 3만 원 증정’ …커피빈코리아, 창립 25주년 기념 특별 프로모션

글로벌 커피 브랜드 커피빈코리아(이하 커피빈)가 창립 25주년을 맞아 고객 감사의 의미를 담은 특별 프로모션을 실시한다고 18일 밝혔다.
이번 행사는 오는 24일부터 내달 1일까지 일주일간 전국 커피빈 매장과 공식 애플리케이션(APP)에서 동시에 진행된다. 프로모션 기간 동안 ‘25주년 기념 카드’에 3만 원 이상 충전하는 고객에게는 3만 원권 ‘생일 선물’ 카드 1매가 추가로 증정된다. 사실상 100% 페이백을 받는 셈이다.
오프라인 매장 참여 고객의 경우, 실물 25주년 기념 카드에 3만 원 이상 충전 시 ‘생일 선물’ 카드를 현장에서 즉시 수령할 수 있다. 이번 행사는 고객 1인당 1회만 참여 가능하며, 분할 결제나 배수 증정은 적용되지 않는다.
커피빈 APP을 통한 모바일 참여도 가능하다. APP 내에서 25주년 기념 모바일 카드에 3만 원 이상 충전한 고객에게는 모바일 형태의 생일 선물 카드가 지급되며, 해당 카드는 7월 2일(목) APP 내 카드함으로 순차 발급될 예정이다.
이번 프로모션으로 증정된 ‘생일 선물’ 카드는 7월 2일부터 사용할 수 있다. 다만, 이번 행사는 25주년 기념 한정 수량으로 운영되어 매장 및 APP별 준비 수량이 모두 소진될 경우 조기 종료될 수 있다.
커피빈 관계자는 “이번 프로모션이 고객들에게 감사의 마음을 전하는 작은 선물이 되길 바라며, 커피빈의 25번째 생일을 함께 축하하고 즐겨주길 바란다”고 전했다.
한편, 커피빈은 이번 1차 프로모션에 이어 더 파격적인 혜택을 담은 ‘2차 고객 감사 프로모션’을 연이어 선보일 예정이다. 커피빈 측은 고객들을 위한 다양한 이벤트를 순차적으로 공개하며 25주년 축제 분위기를 이어가겠다는 계획이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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