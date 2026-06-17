에쓰오일, 친환경 스타트업과 복지시설 환경 개선… 후원금 5000만원 전달

에쓰오일(S-OIL)은 17일 서울 모자의집에서 ‘복지시설 환경 개선 후원금 전달식’을 열고 후원금 5000만원을 전달했다고 밝혔다.
후원금은 서울 모자의집과 마리이주여성쉼터의 시설 환경 개선에 사용된다. 친환경 페인트 시공과 시설 안전 개보수 등에 투입될 예정이다.
에쓰오일은 2024년부터 투자기업인 친환경 페인트 전문기업 EUCNC와 함께 사회복지시설 환경 개선 사업을 진행하고 있다. EUCNC가 개발한 친환경 단차열 페인트를 복지시설에 시공하는 방식이다.
EUCNC는 단열과 차열 기능을 동시에 갖춘 친환경 페인트를 개발·생산하는 벤처기업이다. 건물 외벽 등에 페인트를 시공하면 냉난방 에너지 사용량과 탄소 배출을 줄일 수 있다고 한다.
에쓰오일은 탄소 저감 기술을 보유한 중소기업과 협력하기 위해 2023년 3월 EUCNC와 투자 계약을 체결했다. 이후 투자기업의 기술을 사회공헌활동에 연계하고 있다.
에쓰오일 관계자는 “투자기업의 성장을 지원하는 동시에 지역사회에 나눔을 실천할 수 있어 의미가 크다”며 “유망 기업과의 협력을 확대하고 지속 가능한 성장과 사회적 가치 창출에 기여하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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