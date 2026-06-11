임팩티브AI, 원자재 가격예측 AI 솔루션 ‘딥플로우 머터리얼즈’ 정식 출시

시황 분석·기술적 분석·AI 어시스턴트 기능 신규 탑재
원자재 관련 기업 대상 솔루션 2주 무료 데모 체험 제공
임팩티브에이아이(대표 정두희, 이하 임팩티브AI)가 원자재 가격 예측 및 시황 분석을 지원하는 AI 솔루션 ‘딥플로우 머터리얼즈(Deepflow Materials)’를 정식 출시한다고 11일 밝혔다.
회사 측은 이번에 선보이는 ‘딥플로우 머터리얼즈’에 시황 분석과 기술적 분석툴을 신규 탑재했다고 전했다. 이번 업데이트의 핵심은 구매 담당자의 신속한 의사결정 지원과 글로벌 시장 대응력 강화로 알려졌다.
새롭게 도입된 시황 분석 기능은 시황 및 캐치업(시장 동향 파악) 자료를 하나의 플랫폼에서 통합 제공한다. 이를 통해 구매 담당자의 정보 수집 피로도를 낮추고, 사내 의사결정 및 보고 프로세스 속도를 획기적으로 단축시킬 것으로 기대된다. 특히 일반적인 뉴스 분석의 한계를 넘어, 텍스트 데이터만으로는 파악하기 어려운 가격 변동의 영향도를 수치로 정량화하는 기술이 적용됐다.
아울러 AI가 24시간 내내 글로벌 뉴스를 실시간 모니터링하여 전날 종가 기준의 핵심 인사이트를 매일 아침 제공한다. 이에 따라 영국, 미국 등 주요 해외 시장 마감 이후 국내 야간 시간대에 발생한 원자재 가격 변동에도 기업들이 공백 없이 신속하게 대응할 수 있는 기반이 마련됐다.
분석툴에서는 향후 일주일간의 가격 방향성을 5단계(상승~하락)로 예측한다. 변동성, 추세 강도, 추세 지속성 등 4가지 핵심 지표를 스코어링해 시장 상태를 정량적으로 해석할 수 있도록 지원한다. 가격 변동에 영향을 미친 핵심 요인의 상관관계 및 주요 요인의 영향 분석도 함께 제공한다.
또 AI 어시스턴트 기능을 통해 사용자는 가격 전망, 주요 변동 요인, 시장 이슈 등에 대해 쉽게 질문하고 답변을 받을 수 있다. AI는 예측 결과와 시황 데이터를 바탕으로 핵심 내용을 요약하고 의미를 설명하며, 보고서 작성이나 의사결정에 필요한 인사이트를 신속하게 제공한다.
회사 측은 “정식 출시에 포함된 다양한 신규 기능은 원자재 구매 담당자들이 해외 정보 수집과 분석에 소요하는 시간을 줄이고, 최적 구매 시점 포착과 원가 절감이라는 본연의 업무에 집중할 수 있도록 지원한다”고 강조했다.
임팩티브AI는 정식 출시와 함께 솔루션 2주 무료 데모체험을 원자재 관련 기업 대상으로 제공한다. 홈페이지를 통해 데모체험을 신청할 수 있으며, 기업은 절차에 따라 솔루션을 직접 경험해볼 수 있다.
정두희 임팩티브AI 대표는 “원자재 시장은 담당자들이 출근 전에 이미 시장이 움직여 있는 상황에 놓이는 경우가 많다”며 “딥플로우 머터리얼즈는 AI가 24시간 시장 데이터를 분석하고 가격 움직임을 정량적으로 해석함으로써, 구매 담당자가 더욱 쉽게 데이터 기반의 최적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원하는 것이 핵심 가치”라고 밝혔다.
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