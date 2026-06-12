‘소노러스’ 멤버십 가입하면 최대 51% 할인

국내 최대 호텔·리조트 브랜드 소노호텔앤리조트가 지난해 7월 ‘쏠비치 남해’를 정식 개장하며 프리미엄 휴양 브랜드 쏠비치의 네 번째 작품을 선보였다. 양양, 삼척, 진도에 이어 남해에 자리 잡은 쏠비치 남해는 이탈리아 남부 해안의 절경지 포시타노를 연상시키는 독보적인 미감을 담은 호텔&리조트다.
남해의 상징인 다랭이논에서 영감을 얻은 단차 지형 설계를 통해 자연과 조화롭게 어우러진 쏠비치 남해는 총부지 9만3153㎡(약 2만8000평) 규모로 조성됐다. 전 객실에서 바다 조망이 가능한 451개 객실을 비롯해 7개의 식음 시설, 바다 위를 가로지르는 듯한 사계절 스케이트 링크 ‘아이스비치’, 이국적 무드의 인피니티 풀 등 다채로운 부대시설을 갖추고 있다.
지난해 9월에는 온전한 쉼을 위해 감각을 깨우는 공간 ‘소노캄 경주’가 리뉴얼 오픈했다. 지역의 문화와 특색이 어우러져 ‘고요와 느림 속 나를 찾는 여행’이라는 콘셉트로 재단장한 소노캄 경주는 지하 2층∼지상 12층, 면적 약 3만 ㎡(9192평) 규모로 보문호수를 바라보는 레이크뷰 객실을 포함해 총 418실을 보유하고 있다.
소노캄 경주의 시그니처 부대시설은 몸과 마음을 회복하는 힐링 스폿인 ‘웰니스 풀앤스파’를 꼽을 수 있다. 지하 680m에서 끌어올린 약알칼리 온천수 풀과 경주 유일의 보문호수 뷰 실외 풀은 깊은 고요와 몰입을 경험하게 해준다.
소노호텔앤리조트는 현재 전국 20개 사업장과 1만2000여 개 객실을 운영 중이며 스키장, 워터파크, 골프장, 승마시설 등 풍부한 레저 인프라를 바탕으로 대표 멤버십 ‘소노러스’와 VIP 전용 멤버십 ‘노블리안 블랙’을 운영하고 있다.
소노러스, 노블리안 블랙은 직계가족 무제한 등재가 가능한 국내 최초 멤버십으로 최대 50%까지 ‘사용가능 입회금’을 통해 입회금을 사용할 수 있다. 입회금 사용 시 객실 요금은 최대 30% 할인되고 워터파크, 승마, 골프, 스키 등 부대시설은 기본 할인에 추가 할인 혜택이 적용된다.
뉴멤버십 출시를 기념해 추가 할인 혜택을 제공하는 ‘창립혜택’ 프로모션을 진행 중으로 창립 혜택과 사용가능 입회금을 사용하면 쏠비치 남해 기준 객실이 최대 51% 할인되며 정규 18홀인 ‘소노펠리체CC’는 최대 55%까지 할인 가능하다. 이 외에도 가족형(방계), 기업형 등 입회 시 목적에 맞게 다양한 등재 옵션을 제공한다.
자세한 내용은 상담 문의를 통해 확인할 수 있으며 원할 경우 입회 안내 책자도 무료로 배송받을 수 있다.
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