카카오페이, 청년 100명 ‘사각사각 서포터즈’와 금융 사각지대 허문다

카카오페이가 청년들과 손잡고 디지털 금융 소외계층을 위한 지원에 나선다.
8일 카카오페이는 사회복지법인 아이들과미래재단과 함께 디지털 금융 격차를 해소할 ‘사각사각 서포터즈’ 1기 100명을 모집한다고 밝혔다.
‘사각사각 서포터즈’는 디지털 금융 전환 속 사각지대를 해소하고 미래 금융 주체인 청년들이 포용적 금융 문화의 주역으로 성장하도록 돕는 상생 프로그램이다.
주요 활동은 △다문화 청소년 유관기관 방문 금융 교육 △다문화 밀집 상권 소상공인 대상 디지털 전환 지원 캠페인 △포용 금융 서비스 아이디어 해커톤 △포용 금융 가치 확산을 위한 홍보 콘텐츠 제작 등이다.
카카오페이는 참가자에게 자체 디지털 금융 인프라와 기술 역량을 바탕으로 교육과 해커톤을 적극 지원할 예정이다. 또한 참가자 전원에게는 활동 장학금을 지급한다. 우수 참가자와 팀 리더에게는 추가 장학금도 지급될 예정이다.
모집 기간은 6월 8일부터 오는 22일까지로, 서울과 경기 지역 대학교에 재학하거나 휴학 중인 학생이 대상이다. 최종 선발된 서포터즈는 다음 달부터 내년 1월까지 7개월 동안 활동한다.
이번 사업은 카카오페이가 지난 4월 아이들과미래재단과 체결한 ‘청년 디지털 금융 리더 양성 사업’ 업무협약의 후속 프로그램이다.
당시 카카오페이는 사업 추진을 위해 15억원 규모의 기금을 조성해 재단에 전달했다. 카카오페이는 디지털 금융 체험 프로그램 개발과 운영 지원을 맡고, 아이들과미래재단은 사업 전반을 운영한다.
아이들과미래재단은 2000년 벤처기업인들의 기금으로 설립된 민간 독립 재단으로, 경제·진로·과학·스포츠·예술 등 다양한 분야의 교육 프로그램을 소외계층 아동·청소년에게 제공하고 있다.
카카오페이 관계자는 “청년 리더들과 함께 디지털 금융의 혜택이 사회 곳곳에 전달될 수 있도록 포용 금융 가치 확산에 지속적으로 힘쓰겠다”고 말했다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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