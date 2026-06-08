고려아연, 지배구조 핵심지표 ‘만점’… 주총·배당 보완해 주주가치 극대화

고려아연이 2025년 기업지배구조보고서에서 핵심지표 15개를 모두 준수한 것으로 나타났다. 지난해 충족하지 못했던 주주총회와 배당 관련 항목을 보완하면서 준수율은 80%에서 100%로 높아졌다.
고려아연은 2025년 기업지배구조보고서를 이달 초 공시했다. 보고서에 따르면 주주 권리와 이사회, 감사기구 분야 핵심지표를 모두 준수했다. 지난 2024년 보고서에서는 주주총회 4주 전 소집공고, 주주총회 집중일 이외 개최, 현금배당 관련 예측 가능성 제공 등 3개 항목을 이행하지 못한 것으로 나왔지만 올해 해당 항목을 모두 보완한 것이다. 거버넌스 분야에서 거의 완벽에 가까운 성적인 셈이다.
주총 소집공고·배당 규모 조기 안내… 주주가치·경영 투명성 제고
올해 제52기 정기주주총회 소집공고는 주총 개최 29일 전에 이뤄졌다. 주총은 상장회사협의회가 지정한 집중일을 피해 개최했으며 전자투표와 의결권 대리행사 권유를 병행했다.
주주총회 소집결의 등 주요 정보는 영문으로도 공시했다. 외국인 투자자가 주총 일정과 안건을 확인하고 의결권 행사 여부를 검토할 수 있도록 하기 위한 조치다.
배당 절차는 배당액을 먼저 결정한 뒤 배당기준일을 정하는 방식으로 변경했다. 투자자가 배당 규모를 확인한 상태에서 주식 보유 여부를 판단할 수 있도록 했다.
배당과 자기주식 등 주주환원 정책은 기업가치 제고 계획과 기업설명회 자료를 통해 안내하고 있다. 올해 제52기 정기주총에서는 보통주 1주당 2만 원의 현금배당 안건이 가결됐다.
사외이사 과반 이사회… 개별 이사 평가 실시
이사회는 사외이사가 의장을 맡고 있으며 전체 이사 가운데 사외이사가 과반을 차지하고 있다. 여성 이사 4명과 외국인 이사 2명도 이사회에 참여하고 있다.
이사 후보를 검토할 때는 경영과 법률, 재무·회계, 산업, 기술 등 필요한 전문 분야를 구분한 이사회 역량구성표를 활용한다. 후보자의 전문성과 독립성, 성별과 국적 등을 함께 검토한다.
이사회와 이사회 내 위원회, 개별 이사를 대상으로 한 평가도 실시한다. 이사회 구성과 역할, 회의 운영, 안건 검토, 이사의 참석률과 의견 개진, 전문성 등을 평가하고 결과를 운영 개선에 반영한다고 설명했다.
이사회 안에는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회, 내부거래위원회, 보수위원회, ESG위원회를 두고 있다.
감사위원회는 회계와 내부통제, 경영진의 업무 집행을 점검한다. 외부감사인과 협의할 때는 경영진이 참석하지 않는 회의도 진행한다.
내부거래위원회는 주요 주주와 특수관계인 사이의 거래 조건을 사전에 검토한다. 보수위원회는 등기임원의 보수 기준과 개별 보수안을 심의한다.
ESG위원회는 환경과 안전, 인권, 공급망, 지역사회 등 지속가능경영 관련 정책과 위험 요인을 검토한다. 주요 ESG 안건을 심의하고 관련 내용을 이사회에 보고하는 역할을 맡는다.
고려아연은 최고경영자 승계정책과 내부통제 기준도 운영하고 있다. 최고경영자 후보군을 관리하고 경영 공백에 대비한 승계 절차를 마련했다. 준법경영과 내부회계, ESG 관련 조직은 법규 위반과 회계상 위험, 이해충돌 가능성을 점검한다.
소수주주의 이사 선임 참여를 위한 집중투표제도 핵심지표 준수 항목에 포함됐다. 집중투표제는 여러 명의 이사를 선임할 때 주주가 보유한 의결권을 특정 후보에게 집중해 행사할 수 있도록 하는 제도다.
기업가치를 훼손하거나 주주 권익 침해에 책임이 있는 인사의 임원 선임을 제한하기 위한 내부 기준도 마련했다. 이사 후보 검토 과정에서 법령 위반과 제재, 이해충돌, 회사에 끼친 손해 여부 등을 확인한다고 밝혔다.
고려아연 사회공헌 브랜드 ‘KZ클로버’… 지역사회 환원 강화
고려아연은 지배구조 제도 정비와 함께 환경·사회 분야 활동도 진행하고 있다.
사회공헌 사업은 고려아연이 2022년 마련한 사회공헌 브랜드 ‘KZ클로버’를 중심으로 운영한다. KZ는 고려아연의 영문 사명인 Korea Zinc를 뜻한다.
KZ클로버는 인재육성과 기부봉사, 문화예술, 친환경 등 네 분야에서 지역사회와 취약계층을 지원한다.
인재육성 분야에서는 청소년과 대학생을 대상으로 교육과 장학 사업을 진행하고 있다. 기부봉사 분야에서는 지역사회 복지기관과 협력해 아동과 청소년, 장애인, 저소득 가구 등을 지원한다.
문화예술 분야에서는 금속공예 작가를 지원하는 ‘올해의 금속공예가상’을 13년째 후원하고 있다. 2025년에는 수상 작가에게 각각 1000만 원의 상금과 작품 전시 기회를 제공했다.
지역사회 복지기관과 기업을 연결하는 사회공헌 사업에도 참여하고 있다. 2025년 사회공헌 파트너스데이에서는 취약계층 지원 사업을 제안한 기관의 발표를 심사하고 후원금을 전달했다.
울산 온산제련소를 중심으로는 지역 아동과 청소년, 장애인, 저소득 가구를 대상으로 식료품과 장학금, 월동비 등을 지원하고 있다. 임직원 봉사활동과 환경정화 활동도 진행한다.
고려아연은 연간 영업이익의 1% 수준을 사회공헌 사업에 사용하는 것을 목표로 지역사회 지원을 이어가고 있다고 전했다.
환경 분야에서는 온실가스 감축과 에너지 효율 개선, 자원순환, 책임광물 관리 등을 추진하고 있다. 원료 조달 과정에서 발생할 수 있는 인권과 환경 문제를 점검하기 위한 책임광물 정책과 공급망 관리 체계도 운영 중이다.
고려아연 관계자는 “주주 권익 보호와 이사회 운영의 투명성을 높이기 위한 제도를 지속적으로 보완하고 있다”면서 “지역사회 지원과 환경·안전 분야 활동도 이어갈 계획”이라고 말했다.
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