“연료 한방울도 소중히”…대한항공, 최적의 비행경로-속도 찾는다

미국과 이란의 전쟁이 끝날 기미를 보이지 않으면서 항공업계는 직접적인 타격을 받고 있다. 전체 운영 비용의 30%를 차지하는 연료비가 크게 상승했기 때문이다. 국제항공운송협회(IATA)와 글로벌 에너지 정보분석기업 S&P 글로벌 플래츠에 따르면 올해 2월 평균 90달러 수준이던 항공유 가격은 3월 190달러를 넘어섰고 4월에도 200달러 대에서 형성됐다. 여기에 1달러에 대한 원화 환율도 1500원을 넘어서는 ‘고공 행진’이 이어지고 있다.
이에 대한항공은 4월부터 비상경영체제를 선포하고 고유가 고환율 기조가 장기화되는 상황에 대비하고 있다. 안전 운항과 고객 만족이라는 목표는 유지하되 비용 효율화를 다각적으로 추진해 지속적인 수익을 낼 수 있도록 경영 체질을 바꾼다는 방침이다.
이를 위해 대한항공은 한 방울의 연료도 허투루 쓰지 않겠다는 목표 하에 ‘안전 운항과 함께 하는 고효율 연료 관리’ 과제를 이행하고 있다. 자동차가 경제 운전 속도를 준수하면 연비를 높일 수 있듯 ‘최적의 운항 속도’를 비행기에 적용해 연료 사용량을 최대한 절감하고, 관제 기관과도 협력해 비행 경로를 최단 거리로 줄이는 것.
또 항공기 중량을 지속적으로 관리해 탑재 연료량을 최적화하는 과제도 수행 중이다. 엔진을 주기적으로 세척하고, 부품도 정밀하게 조정해 엔진 성능을 최적화하는 방안도 연료 효율을 높이는 노하우 중 하나로 꼽힌다.
연료 절약 효과는 ‘연료관리 시스템’이 면밀하게 분석한다. 작성된 데이터는 연료 실무 협의체에서 각 관련 부서 등에 전달하고, 이 내용에 따라 구성원들이 연료 절감 과제에 자발적으로 동참할 수 있도록 선순환 구조를 만들어내고 있다. 또 연료 효율이 높은 신기재도 잇따라 상업 운항에 투입하고 있다. 2017년 이후 도입한 신형 항공기 비중이 대한항공 전체 항공기 운항 편수의 41.6%에 이른다. 올해도 연비가 좋기로 유명한 보잉 787-10과 에어버스 A321neo 기종을 새로 도입했다. 이들 기종의 연료 절감율은 비슷한 규모의 구형 항공기 대비 최대 30% 높은 것으로 알려져 있다. 이 같은 기종을 운항하면서 대한항공은 전체 운항 편수를 지난해 대비 2.6% 늘리면서도 연료 소모량은 총 13만3351t을 줄일 수 있었다.
그 외에도 대한항공은 향후 사용할 연료의 일정 물량에 대해 유가 노출 범위를 제한하는 ‘제로 코스트 칼라(ZCC)’ 옵션 계약을 활용해 환율이나 유가 변동성을 줄이고 있다. 콜옵션과 풋옵션을 활용해 유가의 상하한선을 고정시키는 기법이다. 그 외에도 대한항공은 자체 데이터 분석치와 글로벌 경제 전망을 활용해 달러를 분할 매수하거나 일본 엔화 등 상대적으로 저금리인 통화를 활용해 차입을 추진하는 등 각종 금융 전략을 최대한 활용해 환율 불확실성에 대비하고 있다.
대한항공 측은 “1970년대 제2차 오일쇼크 때도 대규모 기재를 도입하는 등 공격적 영영으로 불황 뒤의 호황을 대비했고, 1990년대 말 글로벌 외환 위기 때도 항공기 매각 후 재임차 등 다양한 전략으로 유동성을 극복해 왔다”며 “이번 위기에도 전사적 비용 효율화와 탄력적인 여객 및 화물 노선 운영으로 수익성을 유지하겠다”고 전했다.
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