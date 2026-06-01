현대차-기아 친환경차 美 질주, 지난달 판매량 62% 늘었다

현대차·기아가 지난달 미국에서 총 17만4860대를 판매했다. 전체 판매량은 전년 동기 대비 2.7% 늘며 큰 변화가 없었지만 가파른 성장세의 하이브리드차 등 친환경차가 월간 기준 최대 판매 실적을 달성했다. 4일 현대자동차그룹에 따르면 현대차는 제네시스를 포함해 전년 동기 대비 3.4% 늘어난 9만4358대를 판매했다. 기아의 판매량은 8만502대로 1.9% 증가했다.
주목할 만한 건 친환경차의 판매 호조다. 양 사는 지난달 친환경차가 총 5만2693대 팔리며 월간 기준 역대 최대 실적을 냈다고 설명했다. 전년 동기 대비 62.3% 증가한 수준이다. 이 같은 결과는 하이브리드차의 인기가 견인했다. 양 사의 하이브리드차는 총 4만3392대로 전년 동기보다 74.4% 더 많이 팔렸다. 이 중 현대차는 1만7215대, 기아는 2만6177대를 팔았다. 기아 측은 “신형 텔루라이드(사진) 등을 중심으로 하이브리드 모델 강세가 지속되고 있다”고 덧붙였다. 북미 전용 준대형 스포츠유틸리티차량(SUV)인 텔루라이드는 이 기간 1만3655대의 판매량을 보였다. 전기차 판매도 9301대로 전년 동기 대비 22.4% 늘어났다. 특히 현대차의 아이오닉9은 1145대로 전년 대비 279% 뛴 판매량을 나타냈다.
댓글 0