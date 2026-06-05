구포 정비사업 ‘1호 단지’ 장점… 서부산권 신흥 주거타운 기대

대규모 정비사업이 진행되는 구도심 일대에서 가장 먼저 분양 테이프를 끊는, 이른바 ‘1호 단지’의 가치가 높아지고 있다. 매년 오르는 건축비와 인건비 등으로 인해 나중에 분양하는 단지일수록 분양가가 높게 책정될 수밖에 없기 때문이다. 반면 첫 단지는 사업의 성공적인 안착을 위해 분양가를 합리적으로 책정하는 경우가 많아 수요자 입장에서는 진입장벽이 낮고 향후 넉넉한 시세 차익을 기대할 수 있다.
실제로 정비사업 초기 단지는 입주 후 주변 후속 단지들의 분양가 상승에 힘입어 든든한 ‘시세 지지선’을 확보하게 된다. 대표적으로 부산 대연동 재개발 일대의 경우 2014년 대연동 정비사업의 초기 분양 단지였던 ‘L단지’의 전용 84㎡ 분양가는 4억 원대 중반 수준이었다. 이후 해당 일대 주거 환경 정비가 무르익고 지난해 후속 단지인 ‘D단지’가 8억 원을 웃도는 분양가에 공급됐음에도 두 자릿수 경쟁률을 기록했다.
이는 결국 4억 원대에 진입했던 초기 단지 입주민들에게 시세 차익을 제공하는 결과로 이어졌다. 후발 주자의 분양가가 높아질수록 해당 지역 내 신축 아파트의 가격 기준점이 올라가기 때문에 결과적으로 가장 합리적인 분양가에 먼저 진입한 1호 단지 입주자가 가장 큰 수혜를 누리게 되는 구조다.
이러한 가운데 부산 서부산권 신흥 주거타운으로 탈바꿈할 구포 일대에서 정비사업의 마수걸이 단지로 나선 두산건설의 ‘두산위브 트리니뷰 구명역’이 8일부터 정당계약에 나선다. 단지는 지하 3층∼지상 26층, 8개 동, 전용면적 74·84㎡, 총 839가구 규모로 조성된다.
구포 정비사업의 첫 주자답게 입지 여건도 탁월하다. 부산 지하철 2호선 구명역 초역세권에 KTX와 3호선 환승역인 구포역을 도보로 이용할 수 있는 트리플 역세권 환경을 갖췄다. 인근 구포역 신축 개발 진행은 물론 구포역∼가야차량기지창 구간 철도 지하화 사업 등 대형 호재도 계획돼 있어 주거타운이 완성되는 시점에는 인프라 확충에 따른 지역 가치 상승 프리미엄을 선도적으로 흡수할 전망이다.
또 단지 인근 구포대교와 강변대로를 통해 부산 주요 도심으로의 진출입이 수월하며 덕천나들목과 삼락나들목이 가까워 남해고속도로 및 중앙고속도로 진입이 용이하다. 이를 통해 김해, 양산, 창원 등 경남권 주요 도시로 막힘없이 이동할 수 있는 광역 교통의 요충지 역할을 수행한다.
수요자들의 초기 자금 부담을 낮춘 금융 혜택도 눈길을 끈다. 계약금 1000만 원으로 계약이 가능하며 중도금 무이자 혜택을 통해 금리 인상에 따른 이자 비용 걱정을 덜어냈다.
두산위브 트리니뷰 구명역은 탁 트인 낙동강 파노라마 조망(일부 가구)이 가능해 여유로운 주거 환경을 제공한다. 또한 3호선 구포역사와 감동나룻길 리버워크로 화명생태공원과 연결돼 가까이에서 누릴 수 있고 금빛노을브릿지도 바로 옆에 있어 탁월한 수변 접근성을 자랑한다. 또 삼락생태공원과 대저생태공원 등도 인근에 자리해 도심 속에서 쾌적한 에코 힐링 라이프를 누릴 수 있다.
교육 환경도 우수하다. 단지와 맞닿아 있는 가람중학교를 비롯해 구포초등학교도 인접해 있어 자녀들의 안전한 도보 통학을 보장하는 안심 학세권을 형성했다. 입주민의 품격을 높일 다채로운 커뮤니티 특화도 눈에 띈다. 골프 연습장, 스크린골프 연습장, 피트니스센터, GX룸 등 고품격 여가 시설이 마련된다. 아울러 공동육아시설, 경로당, 어린이집을 비롯해 작은도서관, 독서실(남·여), 스터디룸 등이 다채롭게 조성된다.
여기에 대형 건설사 브랜드에 걸맞은 우수한 상품성도 확보했다. 단지 외벽에는 위브 패턴을 반영한 시그니처 월을 적용하고 전 가구에 철제 난간 대신 시야 간섭이 없는 유리 난간을 전면 도입해 탁 트인 조망권과 고급스러운 외관 미를 더했다. 정당계약은 8일부터 10일까지 3일간 진행될 예정이다. 본보기집은 부산시 금곡대로에 마련돼 있다.
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