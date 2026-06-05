경산시 59층 랜드마크 이달 분양

아이에스동서(IS동서)가 경북 경산시 중산지구(펜타힐즈) 일원에서 ‘펜타힐즈W 1단지’를 6월 분양할 예정이다.
총 3443가구로 구성되는 펜타힐즈W 단지 중 이번에 공급되는 1단지는 펜타힐즈 A2-1블록에 지하 6층∼지상 최고 59층, 9개 동, 전용면적 84∼152㎡, 총 1712가구로 구성된다.
펜타힐즈W에는 아이에스동서의 최상위 주거 브랜드 ‘W(더블유)’가 적용된다. 커튼월룩과 미디어 파사드를 도입해 차별화된 외관과 랜드마크 상징성을 강화했다.
단지는 대구 지하철 2호선 사월역과 가깝다. 구미∼대구∼경산을 잇는 대경선 광역철도를 이용할 수 있다. 단지 주변으로는 수변 산책로가 조성된 중산호수공원과 성암산, 유건산 등이 어우러져 있어 일상 속에서 쾌적한 자연환경을 누리기에 좋다.
경산시에서는 최초로 주거 서비스 전문기업 에스엘플랫폼과의 협업을 통해 호텔식 조식 서비스, 컨시어지 비서 서비스, 24시간 헬스케어 서비스 등을 도입할 예정이다. 25m 길이 3개 레인을 갖춘 실내 수영장을 비롯해 사우나, 피트니스센터, 필라테스, 골프연습장 등이 갖춰지며 종로엠스쿨과 연계한 입주민 전용 교육 특화 서비스도 제공될 예정이다. 본보기집은 대구시 수성구 만촌동 일원에 마련된다.
댓글 0