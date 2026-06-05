신문새도시 랜드마크 단지로 기대

IPARK현대산업개발이 경남 김해시 장유신문지구 신문동 일원에 ‘김해 신문 센트럴 아이파크’를 6월 분양한다. 단지는 지하 2층∼지상 최고 25층, 13개 동, 전용면적 84∼128㎡, 총 1379가구 규모로 조성된다. 전용면적별로는 △84㎡A 916가구 △84㎡B 224가구 △113㎡ 191가구 △128㎡ 48가구 등 선호도 높은 중대형으로만 이뤄졌다.
김해 신문 센트럴 아이파크가 들어서는 장유신문지구는 약 55만6270㎡ 규모로 공동주택 2개 단지를 비롯해 단독주택, 초등학교, 공원 등 도시기반시설이 함께 조성된다. 장유신문지구 북측으로는 신문1지구가 개발 진행 중이며 남측으로는 김해관광유통단지 등이 있어 향후 1만5000여 가구 규모의 ‘신문새도시’를 형성할 전망이다. 단지는 김해관광유통단지 내에 있는 롯데프리미엄아울렛, 하나로클럽, 롯데시네마 등 편의·문화시설을 걸어서 이용할 수 있고 이미 조성된 장유·율하지구 인프라 공유도 가능하다. 단지 바로 옆으로 조만강이 흐르고 조만강생태체육공원, 반룡산, 용두산 등도 가까우며 조만강 변을 따라 18홀 규모의 파크골프장이 위치해 있다. 도보권에 신문초가 있어 자녀들의 안전 통학이 가능하고 장유중과 율하동 학원가도 인접해 있다. 본보기집은 경남 김해시 대청동에 마련되며 6월 개관 예정이다.