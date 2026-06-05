아이파크 브랜드 전면 리뉴얼… 리테일-레저-문화까지 확장

IPARK현대산업개발이 HDC그룹 창립 50주년을 맞아 ‘아이파크’ 브랜드를 전면 리뉴얼하고 주거 중심 브랜드에서 고객의 삶 전반을 아우르는 라이프 브랜드로 확장한다.
이번 리뉴얼은 ‘무엇을 만드는가’에서 ‘어떤 가치를 제공하는가’로의 관점 전환에 따라 추진됐다. 주거 중심 브랜드에서 벗어나 리테일, 레저, 문화 등 다양한 영역을 아우르는 브랜드로 역할을 확장하는 것이 핵심이다.
2001년 ‘성수동 아이파크’를 시작으로 전국 주요 도시에 50만여 가구를 공급하며 고급 주거 문화 시대를 선도한 아이파크는 기존 아파트 브랜드에서 벗어나 HDC의 라이프 영역 전반을 아우르는 통합 브랜드로 재정의했다. 주거 중심으로 형성된 기존 브랜드 구조에서 나아가 주거·도시를 기반으로 리테일, 레저, 스포츠, 문화 등 다양한 영역을 유기적으로 연결하는 ‘통합된 생활 경험(Integrated Life Experience)’ 체계를 구축했다. 이에 따라 아이파크는 개별 상품 단위의 브랜드가 아니라 다양한 공간과 서비스, 콘텐츠를 하나의 흐름으로 연결해 고객의 삶 전반을 설계하는 플랫폼으로 기능이 확장됐다.
아이파크는 ‘비전이 삶이 되다(Vision Becomes Life)’라는 새 브랜드 비전으로 실행형 브랜드로 전환됐다. 이를 통해 공간 설계를 넘어 서비스와 콘텐츠까지 통합적으로 기획·제안하는 ‘비전 라이프 크리에이터’로서 고객 접점을 확대하고 다양한 라이프