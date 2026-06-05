미니멀리즘 외관 디자인 ‘포레나 Vista’ 공개

㈜한화 건설부문(대표이사 김우석)이 2026년 한화포레나 신규 외관 디자인 ‘포레나 Vista(비스타)’를 공개했다. 이번 디자인은 ‘Quiet Accent(절제된 특별함)’ 콘셉트를 바탕으로 미니멀한 디자인 속에서 포레나만의 차별화된 정체성을 담아낸 것이 특징이다.
한화포레나는 브랜드 론칭 이후 건축물에 입체감을 부여하고 고유 패턴을 활용해 차별화된 브랜드 이미지를 구축해왔다. 한화 건설부문은 이번 신규 디자인을 통해 한화포레나만의 정체성과 식별력을 한층 강화할 것으로 기대하고 있다.
포레나 Vista의 가장 큰 특징은 건물 외곽 라인을 강조한 큐브형 입면 디자인이다. 다양한 크기의 큐브 요소를 적용해 입체감과 시각적 리듬감을 구현했으며 포레나 블루와 웜그레이의 ‘톤온톤’ 컬러 조합으로 세련된 분위기를 완성했다.
옥상 구조물은 브랜드 마크 ‘FORENA’의 조형적 특징인 세리프(Serif) 곡선을 시각적 모티브로 적용해 브랜드 정체성을 직관적으로 전달하도록 했다. 건물 측면에는 포레나 브랜드 패턴을 입체적으로 적용해 볼륨감을 강화했으며 보는 위치에 따라 다른 질감이 느껴지도록 차별화된 스타일을 구현했다. 또한 최근 태양광 패널 설치가 확대되는 공동주택 트렌드를 반영해 외관 디자인과 일체화된 ‘건물일체형 태양광발전(BIPV)’ 모듈을 적용해 친환경 건축물로서 차별성을 강화했다.
포레나 비스타 시그니처 라인인 ‘포레나 크리스탈 쉐브론’도 함께 선보였다. 유리 마감에 금속 소재를 결합한 커튼월 방식으로 절제된 광택과 질감을 구현한 것이 특징이다. 유리 마감이 만나는 지점에 경관조명을 패턴 형태로 설치해 독창적인 외관은 물론 역동적이고 다채로운 경관 이미지 연출이 가능하다.
김민석 한화 건설부문 건축사업본부장은 “포레나 Vista 디자인은 한화포레나의 디자인 경쟁력을 강화하기 위한 결과물”이라며 “상품을 넘어 도시의 풍경을 바꾸는 작품으로서 새로운 디자인을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.
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