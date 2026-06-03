삼성중공업, 글로벌 협력 강화로 부유식 데이터센터 시장 선점 가속

삼성중공업이 바다 위에 띄우는 데이터센터인 ‘부유식 데이터센터(FDC)’ 시장을 선점하기 위해 글로벌 협력 관계를 강화하고 나섰다.
삼성중공업은 1일(현지 시간)부터 5일 간 그리스 아테네에서 진행되고 있는 세계최대 선박 박람회 ‘포시도니아 2026’에 참가해 2일 그리스 선주사 ‘캐피탈’, 영국 ‘로이드 선급(LR)’과 FDC 3자 사업 협력을 체결하는 등 글로벌 선사들과 FDC 사업 협력 방안을 협의했다고 3일 밝혔다.
이 회사는 또 로이드 선급 산하 컨설팅 기업인 ‘로이드 어드바이저리’와 양해각서(MOU)를 체결하고 북미 지역 데이터센터 인프라 분석, 시장성 평가를 진행하는 등 경제적 타당성을 함께 검증하며 협력 방안을 모색하기로 했다. 그 외에도 1일 대만 타이베이에서 열린 정보통신 박람회 ‘이노베이트 APAC 2026’에서도 미국의 인공지능(AI) 서버 전문 기업인 수퍼마이크로사와 공동개발 협력을 약속했다.
FDC는 바다 위에 떠 있는 특성상 진동과 경사, 염분성 대기와 습도 변화 같은 가혹한 환경에서 운영된다. 이 점들이 서버 수명에 영향을 줄 수 있다. 이 같은 가혹한 환경에서의 상품성을 높이기 위해 삼성중공업 측은 해상 위치 제어, 염분과 습도 등 차단 기술을 개발하고, 수퍼마이크로사는 바다 위 환경에서 서버 운용 조건을 검증한다는 계획이다.
삼성중공업 측은 “데이터센터 시장 규모는 2030년까지 약 3조 달러(4400조 원) 규모의 자금이 몰릴 것으로 예상된다”며 “FDC는 기회의 시장인 만큼 글로벌 협력을 통해 독보적 입지를 구축하겠다”고 포부를 밝혔다.
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