샤브온당 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 샤브샤브 전문 브랜드 부문 2년 연속 1위 수상

1인 샤브샤브 전문 브랜드 샤브온당이 JY네트워크가 주최하고 동아일보가 후원하는 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’에서 샤브샤브 전문 브랜드 부문 1위에 선정됐다. 지난해에 이어 2년 연속 수상이다.
샤브온당은 1인 가구 증가와 혼밥 문화 확산에 맞춰 선보인 1인 샤브샤브 브랜드다. 모든 좌석에 개별 인덕션을 설치해 고객이 각자 원하는 방식으로 식사를 즐길 수 있도록 한 것이 특징이다.
최근 외식업계에서는 혼자 식사하는 소비자가 늘면서 개인화된 메뉴와 좌석 구성을 갖춘 브랜드가 확대되는 추세다. 샤브온당 역시 이러한 수요에 맞춰 운영 방식을 설계했다고 회사 측은 설명했다.
메뉴는 기본 육수인 ‘온당샤브’를 비롯해 마라당, 얼큰당, 소유당, 포당, 토마토당, 저염·저당 육수 등 7가지 종류로 구성돼 있다. 소비자 취향에 따라 다양한 선택이 가능하게 했다. 기존 샤브샤브 외에도 나주 미나리 샤브샤브와 제육덮밥 등 신규 메뉴를 선보이고 있으며, 식사 후 즐길 수 있는 리조또와 파스타 메뉴도 운영하고 있다.
운영 효율성도 높였다. 본사 HACCP 인증 육가공 공장에서 가공한 식재료를 원팩 형태로 공급해 매장 내 조리 과정을 단순화했으며, 개별 인덕션 시스템을 적용해 별도의 화구 관리 부담을 줄였다. 회사 측은 이를 통해 외식업 경험이 적은 예비 창업자도 비교적 쉽게 매장을 운영할 수 있도록 지원하고 있다고 설명했다.
샤브온당 관계자는 “고객들이 혼자서도 부담 없이 즐길 수 있는 외식 경험을 제공하는 데 집중해 왔다”며 “앞으로도 다양한 취향과 라이프스타일을 반영한 메뉴와 서비스를 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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