땀 흡수 잘되고, 유지 관리 편하고… 더울수록 빛나는 여름옷

날씨가 더워지면서 매일 입기 좋은 기본 아이템을 찾는 분들이 많아지고 있습니다. 티셔츠나 팬츠처럼 자주 손이 가는 옷일수록 디자인은 단순해도 소재와 착용감이 중요하죠. 이에 패션 브랜드들은 기본기를 강조한 옷을 합리적 가격에 선보이고 나섰습니다.
신성통상이 운영하는 브랜드 탑텐과 아동복 탑텐키즈는 22일부터 다음 달 7일까지 대표 브랜드 행사인 ‘텐텐데이’를 진행합니다. 기존에는 하반기(7∼12월) 연 1회 열던 행사였지만, 올해부터는 연 2회로 확대했습니다.
이번 행사는 탑텐이 강조하는 ‘굿웨어’ 전략의 일환입니다. 굿웨어는 유행을 타기보다 오래 입을 수 있는 디자인과 검증된 품질을 바탕으로, ‘매일 입어도 좋은 옷’을 제안하겠다는 의미를 담고 있습니다. 신성통상 측은 텐텐데이를 연 2회로 늘린 건 이 같은 제품을 더 많은 소비자가 부담 없는 가격에 경험할 수 있도록 하기 위해서라고 설명합니다.
행사에서는 여름 시즌 상품을 중심으로 상·하의, 이너웨어, 아우터 등 일상에서 활용하기 좋은 다양한 품목을 최대 75% 할인된 가격에 선보입니다. 가장 주목받는 제품은 기능성 라인 ‘쿨에어 코튼’ 티셔츠입니다. 겉면은 일반 면 티셔츠처럼 깔끔한 외관을 유지하면서도, 피부에 닿는 안쪽은 냉감 이중직 구조로 설계해 시원한 착용감을 주는 것이 특징입니다. 기능성 팬츠 ‘수퍼스트레치’ 라인도 함께 선보입니다. 4방향 신축성 소재를 적용해 움직임이 많은 날에도 편하게 입을 수 있도록 했습니다. 이지케어 원단을 사용해 자주 입어도 단정한 핏을 유지하기 쉽다는 점도 장점입니다.
여름철 꾸준히 수요가 높은 기능성 제품들도 행사에 포함됐습니다. 메시 탱크, 캐미솔, 탱크톱 등 5가지 라인업으로 세분화한 ‘쿨에어 냉감 이너웨어’와 자외선 차단율 98% 이상의 UPF 50+ 등급 소재를 사용한 ‘UV프로텍션 바람막이’ 등이 대표적입니다.
여름옷을 장만하면서 색다른 이벤트에 참여할 기회도 있습니다. 탑텐은 행사 기간 브랜드 모델인 전지현이 주연한 영화 ‘군체’ 무대인사 초대 이벤트를 진행합니다. 당첨자는 30일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열리는 무대인사에 초대됩니다.
댓글 0